OM-Tottenham: Tudor fait son mea culpa sur la non-entrée de Payet mais refuse la polémique de fin de match

En conférence de presse en amont du choc face à l'OL dimanche soir (20h45), le coach de l'OM Igor Tudor a reconnu avoir fait une erreur en ne faisant pas entrer en jeu Dimitri Payet mardi soir contre Tottenham (1-2) en Ligue des champions. Le Croate a répondu à la polémique sur la gestion des dernières secondes de la partie, qui ont conduit à l'élimination des Marseillais de toutes compétitions européennes.

Trois jours après la cruelle élimination de l'OM face à Tottenham en Ligue des champions lors du "match de l'année" (1-2), le coach olympien Igor Tudor était convié en conférence de presse, à deux jours d'un match déjà crucial en Ligue 1 face à l'Olympique Lyonnais au Vélodrome (dimanche à 20h45).

"Je pense que j'ai fait une erreur, Payet aurait dû jouer au moins un quart d'heure"

Interrogé sur la gestion de la fin de la rencontre, alors que les Phocéens étaient virtuellement qualifiés pour la Ligue Europa, le Croate a fait son mea-culpa en évoquant son regret de ne pas avoir fait entrer en jeu Dimitri Payet contre le club londonien. "Je pense que j'ai fait une erreur, je pense que Payet aurait dû jouer au moins un quart d'heure. C'est le travail d'un coach, on fait tous des erreurs. Clauss aussi aurait dû rester sur le terrain, il aurait pu marquer. Il faut que je fasse mon autocritique. Mettre Suarez à la place de Payet, j'aurais pu faire un changement différent."

"On a rien à se reprocher, on voulait vraiment marquer et continuer en C1"

Tudor a également défendu le fait d'avoir laissé Alexis Sanchez sur le terrain, estimant qu'avec sa polyvalence, "il peut jouer partout, en pointe ou derrière l'attaquant". Mais son autocritique s'est poursuivie : "Il faut penser aux joueurs qui sont en mesure de marquer. Il faut peut-être que j'accepte de perdre sur la qualité du jeu mais gagner sur la capacité à marquer des buts."

En revanche, questionné sur une erreur lors des ultimes secondes du match, avec cette contre-attaque fatale et le but de Pierre-Emile Højbjerg, l'entraîneur de l'OM s'est montré plus ferme. "C'est une polémique qui n'a pas de raison d'être. On peut parler des erreurs qu'on a fait pendant les deux dernières minutes du match, on a fait trois ou quatre erreurs. Il faut analyser la situation, les détails. Pour encaisser un but comme ça, il y a toujours plusieurs erreurs. Il peut y avoir un joueur qui sort pour aller chercher le ballon alors qu'il n'y a pas besoin, un qui s'arrête. Ce sont les choses dont on peut parler, les erreurs qui ont provoqué le but. Je pense qu'au final on a rien à se reprocher, on voulait vraiment aller marquer et continuer en Ligue des champions."

Reste que Marseille doit désormais vite se remettre la tête à l'endroit alors que le club reste sur quatre défaites lors de ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues, et n'a plus gagné en Ligue 1 depuis le 30 septembre (0-3 à Angers).