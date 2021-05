Bleus: le retour de Benzema divise les Français, mais pas les fans de foot selon un sondage

Le Parisien et France-Prono dévoilent ce lundi un sondage réalisé par l'IFOP qui mesure la popularité de l'équipe de France, de ses joueurs et de son sélectionneur avant le début de l'Euro, le 11 juin prochain. Le retour de Karim Benzema chez les Bleus est ainsi plébiscité parmi les fans de football, beaucoup moins au sein de la population.

Il est l'homme dont tout le monde parle depuis l'annonce de la liste par Didier Deschamps des 26 joueurs qui participeront à l'Euro avec l'équipe de France à partir du 11 juin prochain. Karim Benzema va rejouer sous les couleurs tricolores mercredi face au Pays de galles, cinq après son dernier match face à l'Albanie en octobre 2015.

75% des fans de foot favorables à son retour

Alors forcément, de ce retour fracassant chez les Bleus, toute la population en a entendu parler dans les médias. Et tout le monde est en mesure de se faire un avis, fan de football ou pas. C'est cette opinion qu'a tenté de mesurer l'IFOP (Institut français d'opinion publique) dans un sondage réalisé et dévoilé par Le Parisien et France-Prono ce lundi.

Parmi les supporters assidus de football, 75% se disent favorables au retour de Benzema en équipe de France. Les nombreux messages sur les réseaux sociaux après l'annonce de la liste viennent confirmer cette tendance à approuver la décision du sélectionneur de faire appel à l'attaquant du Real Madrid.

Renverser l'opinion publique face au Pays de galles dès mercredi

Mais l'ensemble de la population est beaucoup plus divisée: seuls 56% des Français interrogés voient d'un bon œil le retour de Benzema en Bleu, 37% s'y disent opposés. L'IFOP est allé plus loin en classant l'opinion des personnes interrogées en fonction de leur sensibilité politique. 75% des partisans de la France Insoumise sont favorables à ce come-back, contre seulement 35% pour ceux du Rassemblement national.

L'attaquant des Bleus ne fait donc pas l'unanimité, au contraire d'un Didier Deschamps très apprécié dans l'opinion publique: 66% des Français le jugent "bon sélectionneur", un pourcentage qui grimpe à 93% parmi les fans de football. Mais l'avantage d'une opinion, c'est qu'elle peut évoluer. Benzema aura l'occasion de confirmer le bien-fondé de son retour en équipe de France lors de l'Euro, et dès mercredi contre le Pays de galles pour le premier match de préparation des Bleus avant le début de la compétition.