Équipe de France: "Merci Didier!" lance Benzema en conférence de presse

À Clairefontaine, en conférence de presse, Karim Benzema a publiquement remercié Didier Deschamps de l'avoir rappelé en équipe de France. L'attaquant du Real Madrid l'a fait avec le sourire, précisant avoir déjà été reconnaissant envers le sélectionneur lors d'une discussion privée.

"Merci Didier!", a dit Karim Benzema pour sa première apparition en conférence de presse de l'équipe de France depuis que Didier Deschamps l'a convoqué pour l'Euro (11 juin-11 juillet). À Clairefontaine ce dimanche, l'attaquant de 33 ans a logiquement été invité à commenter son ressenti par rapport à ses cinq années d'absence parmi les Bleus. Ce qui a été l'occasion pour lui de remercier dans un premier temps Zinedine Zidane, son désormais ex-entraîneur au Real Madrid, qui l'a toujours défendu publiquement.

"Zizou a toujours été derrière moi, m'a toujours soutenu, m'a toujours aidé à atteindre ce niveau. Donc je le remercierai tous les jours", a déclaré Karim Benzema. En référence à cette réponse, un journaliste lui a demandé à la fin du point presse s'il souhaitait aussi en profiter pour remercier publiquement le sélectionneur. Ce qui n'a pas manqué de le faire sourire. "Je pense que je lui ai déjà dit. Vous voulez que je le dise ici? Merci Didier!", a-t-il lancé, amusé au même titre que l'assistance. "On a déjà eu une discussion, et ça a été dit. C'est comme ça, je suis là et je suis super content", a ajouté l'homme aux 81 sélections.

"On ne peut pas faire marche arrière"

Au début de ce rendez-vous médiatique, Karim Benzema a confié qu'il existait "toujours des regrets" par rapport aux conséquences sportives de l'affaire du chantage à la sextape avec Mathieu Valbuena. "Ce qu'il s'est passé est passé. (...) Mais on ne peut pas faire marche arrière".

"C'est sûr qu'on est déçu quand on n'est pas en sélection. Ce qui m'a le plus déçu, c'est de ne pas être sélectionné à la Coupe du monde, de ne pas avoir fait partie de l'Euro [2016]. C'est normal, je suis un joueur qui aime bien la compétition. Mais d'un autre côté, je me suis remis en question et j'ai travaillé beaucoup plus", a-t-il aussi expliqué.

Karim Benzema a aussi insisté sur sa volonté de ne pas s'attarder sur le rétroviseur: "Le plus important pour moi, c'est ce qu'il se passe sur le terrain. Je suis concentré au maximum sur mon jeu, sur ce que je peux apporter à cette équipe qui a beaucoup gagné. Le reste, il faut oublier petit à petit, et essayer de montrer autre chose sur le terrain. C'est en tout cas ce que j'ai dans ma tête comme ambition".