Euro: le retour de Benzema, "un non-événement" pour Deschamps

Tout juste arrivés à Clairefontaine, les Bleus vont entrer dans la phase de préparation à l’Euro. Ils retrouvaient ce mercredi Karim Benzema, au plus grand bonheur de Didier Deschamps qui ne souhaite toutefois pas que tous les projecteurs soient braqués sur leur relation.

Hormis pour Paul Pogba, Olivier Giroud, N’Golo Kanté et Kurt Zouma, retenus pour les finales de Coupes d’Europe cette semaine, c’était jour de rentrée des classes pour les 22 autres Bleus, ce mercredi à Clairefontaine. Tandis que l’équipe de France s’avance progressivement vers l’Euro (11 juin-11 juillet) avec deux matches de préparation contre les pays de Galles (2 juin) puis la Bulgarie (8 juin), Didier Deschamps faisait face aux questions des médias ce mercredi. Et forcément, il a été interrogé d’emblée sur le retour de Karim Benzema en Bleus, et sur les marches du centre national après cinq ans et demi d’absence.

"Même si ça fait un long moment, il a retrouvé ses marques"

Présent pour accueillir l’attaquant du Real Madrid plus tôt dans la journée, Deschamps a-t-il ressenti une appréhension particulière à l’idée du retour de Benzema dans le groupe? "C’est un mot que j’ai déjà utilisé, c’est un non-événement, a-t-il affirmé en conférence de presse. Que ça intéresse à l’extérieur, oui. Il est heureux d’être là, il l’a dit lui-même. Même si ça fait un long moment, il a retrouvé ses marques. Il est avec les 21 autres joueurs qui sont là. (…) Il vient dans un groupe qui se connait, il les connaît lui aussi. Il a sa place au même titre que les autres joueurs."

Interrogé par la suite sur l’entretien privé qu’il a pu avoir avec Karim Benzema avant de penser à le reconvoquer en équipe de France, le sélectionneur n’a à nouveau pas souhaité entrer dans les détails de leur discussion, qui restera dans le secret des Dieux. Mais a confirmé une fluidité retrouvée dans leurs rapports. "Karim a dit ce qu’il avait ressenti, moi aussi. Je ne vais pas entrer dans des explications plus précises. Mais je vous le répète. Je comprends que vous soyez friands de détails, mais ça ne viendra pas de moi. De Karim, je ne sais pas, s’il en a envie pourquoi pas ! (Rires) Il a la liberté."

Et Deschamps de conclure: "Le fait que cela m’amène à cette décision et qu’il soit là c’est que tout s’est bien passé, et que chacun a fait la part des choses. De mon côté, celui du décideur, et aussi du côté de Karim. Ce n’est pas un problème, lui et moi. J’ai un groupe à gérer, lui a été dans ce groupe et il y revient."