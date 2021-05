Équipe de France: l’engouement incroyable autour du maillot de Karim Benzema

Quelques jours seulement après l’annonce de la sélection de Karim Benzema pour l’Euro (11 juin-11 juillet), le maillot floqué du numéro de l’attaquant madrilène n’est déjà plus disponible.

L’engouement suscité par la sélection de Karim Benzema pour l’Euro, plus de cinq ans après sa dernière apparition sous le maillot de l’équipe de France, n’est toujours pas retombé. Ce mardi, à Paris, il était impossible de trouver un flocage "Benzema". Si les maillots de l’équipe de France sont bien disponibles à l’achat, que ce soit le bleu rayé (domicile) ou le blanc (extérieur), les lettres et chiffres pour réaliser le flocage sont manquants. "La vente de maillots a explosé", souffle Rui Pinto, directeur du magasin Unisport des Halles, à Paris.

"Avant même que le numéro de Karim Benzema soit donné, on avait déjà des appels pour savoir si on avait reçu le flocage, sourit Harouna, vendeur dans la boutique FootKorner des Halles, spécialisée dans les maillots de football. Même venant de ma famille, de mon numéro personnel, j’ai reçu des demandes. Il n’y a jamais eu une aussi grosse demande depuis l’ouverture de la boutique, pour un maillot de l’équipe de France. Plus que pour le maillot de Cristiano Ronaldo lors de son arrivée à la Juventus Turin. C’est du jamais vu."

La liste de Deschamps a été dévoilée le mardi 18 mai dans le JT de 20h de TF1, alors que la réouverture des magasins de sport était prévue le lendemain matin, après deux mois de fermeture. Le secret très bien gardé de la présence de Benzema dans la liste des 26 du sélectionneur a pris tout le monde de court. "On a eu une ruée sur le maillot de l’équipe de France, avec comme flocage Benzema, raconte Rui Pinto. Et avec les bruits qui couraient qu’il aurait le numéro 19 (celui qui portait lors de ses débuts à l'OL, de 2005 à 2007), on a commencé à faire du Benzema n°19. Et cela a encore été confirmé."

L'équipementier Nike démuni

Difficile pour les magasins d’anticiper les stocks réservés à l’avance, alors que le nom de Karim Benzema est apparu comme une possibilité seulement quelques heures avant l’officialisation. Face à tant d’effervescence, les stocks ont fondu comme neige au soleil. "On se retrouve sur la fin, mais on va en recevoir à nouveau à la fin de la semaine afin de combler toute la demande", rassure toutefois le directeur du magasin Unisport des Halles.

"J’ai attendu quelques jours parce que je voulais être sûr qu’il y ait le bon numéro, confie un peu déçu Nicolas, fan de Karim Benzema. Je trouvais ça un peu dommage après cinq ans et demi d’attente de prendre un maillot n°9 qu’il n’aurait pas, ou un maillot n°10 qu’il n’aurait pas non plus. Donc j’ai un peu attendu, peut-être trop. J’ai cherché à commander le maillot, sauf qu’il n’y a plus de numéro, on ne peut pas l’avoir tout de suite. Je ne sais pas quand je le recevrai, j’espère l’avoir rapidement."

D’autres supporters, moins patients que Nicolas, n’ont pas attendu de connaître le numéro que portera Karim Benzema cet été. "Certains ont floqué avec le n°10. Ils voulaient être les premiers à porter le maillot Benzema", nous apprend Harouna. La folie qui s'est emparée des fidèles supporters de l’équipe de France est telle que l’équipementier des Bleus, Nike, s’est lui aussi fait piéger.

Tout est parti en l’espace d’une seule journée, mercredi dernier, à la boutique des Champs Elysées. Même la boutique officielle de la Fédération française de football, rue de Grenelle, ne dispose plus des flocages nécessaires. Le réapprovisionnement devrait se faire dans le courant de la semaine. Un vendeur d’une boutique Nike ne s’attend pas à recevoir le matériel nécessaire avant une ou deux semaines…