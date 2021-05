Booba aussi tacle l'hymne de Youssoupha (et salue le retour en bleu de Benzema)

Invité de la Matinale de France Inter ce jeudi, Booba s'est confié sur le retour de son ami Karim Benzema en équipe de France, estimant notamment que son retour aurait dû avoir lieu "depuis longtemps". Le rappeur de Boulogne-Billancourt revient aussi sur sa vision du patriotisme et tacle l'hymne de Youssoupha pour l'Euro.

Karim Benzema a fait son grand retour à Clairefontaine, mercredi, pour préparer l'Euro avec les Bleus. Un événement qui n'est pas passé inaperçu sur la planète foot et qui a suscité plusieurs réactions. Invité ce jeudi de la matinale de France Inter, c'est Booba, proche de "KB9", qui s'est confié sur ce comeback en sélection du joueur du Real Madrid.

Au micro de Léa Salamé, le rappeur de Boulogne-Billancourt, qui vit désormais à Miami, a confié"être content pour lui" après plus de cinq ans d'absence avec les Bleus. "Je pense qu'ils auraient dû l'appeler depuis bien longtemps après l'avoir sali", précise-t-il.

"Chanter la Marseillaise ou pas, c'est un détail"

Booba est également revenu sur le procès d'intention fait à l'encontre du quatrième meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des champions (71 buts) concernant la Marseillaise, dont on l'accuse souvent de ne pas la chanter. "Chanter la Marseillaise ou pas, c'est un détail, on s'en fout (...) je ne suis pas très patriotique. Je suis plus "allons enfants de l'anarchie" que "allons enfants de la patrie".

Après avoir distillé ses punchlines, le rappeur n'a pas manqué de tacler à la gorge l'hymne composé par Youssoupha pour soutenir les Bleus lors de l'Euro. "Je ne sais pas qui l'a appelé, ce n'est pas quelqu'un qui fait partie du top, ça fait longtemps qu'il n'a rien fait d'extraordinaire. La chanson n'est pas terrible du tout, c'est un coup d'épée dans l'eau." En voilà un autre rhabillé pour l'hiver par "le Duc" de Boulogne.