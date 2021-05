Equipe de France: selon Le Graët, Deschamps pense au retour de Benzema depuis six mois

Dans un entretien accordé au Parisien, Noël Le Graët, président de la Fédération française de football (FFF), a expliqué les circonstances du retour de Karim Benzema en équipe de France pour l’Euro.

Il promet que "ce n’est pas de la pub, ni de la com". Pour Noël Le Graët, le retour de Karim Benzema en équipe de France après cinq ans et demi d’absence est avant tout un choix sportif de Didier Deschamps, comme il le confie dans une interview au Parisien ce jeudi. Mais aussi le fruit d’un cheminement de la part du sélectionneur qui a muri cette réflexion depuis plusieurs mois, selon le président de la Fédération française de football.

"Je sentais que Didier avait oublié cette guerre des mots"

"Je la connaissais un peu avant vous, sourit Le Graët au sujet de la nouvelle de la sélection de la star du Real Madrid. Depuis un moment, je sentais que Didier, je ne dirais pas… flanchait, mais en tout cas avait oublié cette guerre des mots. Et puis il a été sensible à la saison fantastique de Karim Benzema et il a voulu faire la paix. Le moment est bien choisi."

Le dirigeant rappelle sa position qui n’a jamais varié au sujet d’un joueur qu’il "aime bien" et insiste sur "l’histoire d’hommes" entre Deschamps et Benzema qui a créé un long fossé dans le sillage de l’implication présumée de Benzema dans l’affaire du chantage à la sextape contre Mathieu Valbuena qui a éclaté en octobre 2015.

"J’aurais préféré que ça se fasse depuis un bon bout de temps"

Le Graët date le changement de position de Deschamps sur l’ancien Lyonnais à la fin de l’année 2020. "L’année dernière, ce n’était même pas la peine, confie-t-il. Mais progressivement, je sentais que ça allait mieux, et puis un jour Didier m’a appelé et m’a dit: ‘tiens, je crois que je vais aller le voir.’ J’aurais préféré que ça se fasse depuis un bon bout de temps, mais il était tout à fait décidé. Didier pense au retour de Benzema depuis six mois."

Son retour ravit Le Graët qui n’a pas encore appelé le joueur mais le rencontrera dimanche lors de sa visite à Clairefontaine pour saluer le groupe. "L’équipe de France a gagné sans Benzema, mais sportivement il méritait sa sélection", conclut-il sur le sujet.