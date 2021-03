Bosnie-France, les compos: Mbappé titulaire, pas Dembélé ni Giroud

Les Bleus enchaînent ce mercredi un troisième match en huit jours, en Bosnie-Herzégovine (20h45), dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2022. Ousmane Dembélé et Olivier Giroud sont remplaçants.

Pas le temps de souffler pour l’équipe de France. Après leur nul contre l’Ukraine (1-1) il y a une semaine et leur victoire dimanche au Kazakhstan (2-0), les Bleus enchaînent un troisième match en huit jours, avec un déplacement programmé ce mercredi en Bosnie-Herzégovine (20h45), toujours dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2022. "Avec notre statut on arrive avec l'étiquette de favori, je ne vais pas dire le contraire, mais je m'attends à un match difficile", a prévenu Didier Deschamps cette semaine en conférence de presse.

Giroud et Dembélé sur le banc

Même vigilance du côté du capitaine Hugo Lloris, qui va égaler Thierry Henry en fêtant sa 123e sélection à Sarajevo : "Les nations sont motivées avant d'affronter l'équipe de France, elles ne sont jamais meilleures que quand elles nous affrontent. Ce genre de match peut permettre de rassembler une équipe et de créer quelque chose."

Face aux coéquipiers de Miralem Pjanic et Edin Dzeko, Deschamps a décidé de s’appuyer sur une ligne défensive très classique avec Benjamin Pavard, Raphaël Varane, Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez. En l’absence de N’Golo Kanté, forfait, Paul Pogba et Adrien Rabiot seront alignés à la récupération.

Kingsley Coman et Thomas Lemar occuperont les couloirs offensifs. Le duo d’attaque sera composé de Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. Comme face au Kazakhstan, Olivier Giroud prendra donc place sur le banc. Ousmane Dembélé, pourtant en forme et buteur il y a trois jours, sera lui aussi remplaçant.

La composition de la Bosnie-Herzégovine : Sehic - Todorovic, Hadzikadunic, Ahmedhodzic, Sanicanin, Kolasinac - Hadziahmetovic, Cimirot, Pjanić - Dzeko, Krunic.

La composition de la France : Lloris - Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez - Coman, Pogba, Rabiot, Lemar - Griezmann, Mbappé.