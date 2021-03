Équipe de France: les chiffres records de Lloris, qui va égaler Thierry Henry

Hugo Lloris va fêter sa 123e sélection avec les Bleus lors du déplacement en Bosnie-Herzégovine, ce mercredi, en éliminatoires de la Coupe du monde 2022 (20h45). De quoi rejoindre Thierry Henry au deuxième rang des Français les plus capés. Et embellir un peu plus le CV record du capitaine des champions du monde 2018.

Rod Fanni à droite, Patrice Evra à gauche et une charnière Philippe Mexès-William Gallas. Voilà à quoi ressemblait la défense de l’équipe de France le soir de la première sélection d’Hugo Lloris. C’était le 19 novembre 2008 au Stade de France, lors d’un match amical face à l’Uruguay. Le gardien de l’OL, lancé par Raymond Domenech à 21 ans et 10 mois, avait réussi à garder sa cage inviolée face aux partenaires de Luis Suarez (0-0). Steve Savidan, entré en seconde période, avait lui aussi connu sa première sélection contre la Celeste. Mais l’ancien avant-centre n’a jamais été rappelé...

Le gardien le plus capé

Douze ans et demi plus tard, Lloris est lui devenu une légende. Le portier de Tottenham s’apprête à disputer son 123e match avec les Bleus, ce mercredi en Bosnie-Herzégovine, lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 (20h45). Un total qui va lui permettre de rejoindre Thierry Henry au deuxième rang des Français les plus capés. Pour mieux le dépasser dans quelques mois. Avant de fondre sur le record de Lilian Thuram (142 sélections).

Une situation qui permet de mesurer un peu mieux le poids de sa carrière internationale. En 122 rencontres avec les Bleus, Lloris a connu 73 victoires, encaissé 98 buts et réussi 55 clean sheets. Il n’a pris qu’une seule fois plus de trois buts, le 7 juin 2015, lors d’un amical contre la Belgique au Stade de France (3-4). C’est de loin le gardien français le plus sélectionné de l’Histoire, devant Fabien Barthez (87), Joël Bats (50) et Bernard Lama (44).

Le record de capitanat

C’est aussi le capitaine le plus endurant. Et là encore, très largement. Depuis que Laurent Blanc lui a donné le brassard lors d’une victoire contre l’Angleterre en amical, le 17 novembre 2010 (2-1), Lloris l’a porté à 98 reprises. De quoi effacer des tablettes le record de son sélectionneur Didier Deschamps, taulier de la génération 1998 (55).

Lloris a participé à trois Coupe du monde, durant lesquels il a disputé quatorze matchs. Soit trois de moins que Fabien Barthez et Thierry Henry, qui détiennent le record national en la matière (17). Phénoménal lors de l’épopée 2018, avec notamment un arrêt sublime contre l’Uruguay en quarts (2-0), il a aussi commis une énorme boulette, sans conséquence, face à Mario Mandzukic lors de la finale face à la Croatie (4-2). En attendant le grand rendez-vous de l'été, l'ancien portier du Gym a déjà joué onze rencontres de l'Euro, entre les éditions 2012 et 2016. Avec une finale traumatisante face au Portugal au Stade de France (0-1, ap). Et cette frappe d’Eder en prolongation...