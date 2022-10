Classement Fifa: la France toujours au pied du podium, le Brésil creuse l’écart en tête avant le Mondial

Le nouveau classement Fifa a été dévoilé ce jeudi. Il s’agit du dernier avant la Coupe du monde 2022 au Qatar. Le Brésil en profite pour conforter son avance en tête, devant la Belgique et l’Argentine. La France reste quatrième.

Le Brésil va tenter de décrocher sa sixième étoile dans un costume de favori au Qatar. Selon le classement Fifa, en tout cas. La dernière mise à jour du tableau (la dernière avant la Coupe du monde 2022) a été dévoilée ce jeudi et la Seleçao occupe toujours le trône. Elle y est même solidement installée (1841). Les coéquipiers de Neymar et Vinicius Jr ont creusé l’écart avec la Belgique de Kevin De Bruyne (1816), qui conserve sa place de dauphin. L’Argentine de Lionel Messi complète le podium (1773).

L’équipe de France arrive juste derrière le trio de tête, à la quatrième place (1759). Après une campagne de Ligue des nations très décevante, lors de laquelle ils ont terminé à la troisième place du groupe A derrière la Croatie et le Danemark (avec une seule victoire en six matchs), les Bleus vont tenter de conserver leur titre au Qatar, après leur sacre en Russie il y a quatre ans et demi.

Le prochain classement Fifa mis à jour après le Mondial

Avec l’espoir de de grimper au classement Fifa, dont la prochaine version sera éditée le 22 décembre. Quatre jours après la finale du Mondial 2022. Les joueurs de Didier Deschamps débuteront leur compétition face à l’Australie, le 22 novembre (20h), avant de défier le Danemark (26 novembre à 17h), puis la Tunisie (30 novembre à 16h) dans le groupe D. En attendant, ils devancent l’Angleterre (5e), l’Italie (6e), l’Espagne (7e), les Pays-Bas (8e), le Portugal (9e) et le Danemark (10e) au tableau des nations mondiales.