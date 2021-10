Comment les Bleus vont se répartir le jackpot de la Ligue des nations (et les médailles)

En s’assurant le gain de la deuxième édition de la Ligue des nations, l’équipe de France a aussi ravi la FFF qui verra un chèque de 10,5 M d’euros lui être adressé par l’UEFA. Avec une part substantielle pour les joueurs.

En remportant la Ligue des nations, l’équipe de France a permis de décrocher des ressources substantielles. En additionnant les primes de victoire et le minimum garanti pour les équipes engagées dans la compétition, la FFF va recevoir 10,5 M d’euros de la part de l'UEFA.

Dans ce total, il y a donc la prime du vainqueur de la Ligue des nations qui est de 6 M d’euros. C’est celle-ci que les joueurs et le staff vont se répartir pour leur prime individuelle. Elles sont calculées sur cette base de 6 M moins les frais de voyages et d’hébergements. Soit environ un million d’euros. L’intéressement réservé aux joueurs est de 30% sur cette somme restante de 5 M d'euros.

Une prime individuelle d’environ 55 000 euros

Les 23 joueurs et les quatre membres du staff technique (Deschamps, Stéphan, Raviot et Moine) vont se répartir donc 1,5 M d’euros. Soit une prime par joueur d’environ 55 000 euros. Un principe de répartition identique aux derniers Euros et à la Coupe du Monde 2018. La volonté du président de la FFF, Noël Le Graët, est d'intéresser les joueurs sur l'argent que touche la Fédération de la part des instances internationales grâce au parcours sportif de l'équipe de France dans les tournois organisés par l'UEFA et la FIFA.

Concernant les médailles, 40 breloques ont été distribuées entre les 23 joueurs retenus pour le Final Four et 17 membres du staff. Les joueurs ayant disputé la phase de poule de la Ligue des nations, comme Kanté ou Giroud, ne recevront donc pas de médaille après cette victoire.