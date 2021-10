Ligue des nations: quand les Bleus vont-ils défendre leur titre ?

La France a remporté la deuxième Ligue des nations, dimanche, face à l'Espagne (2-1). La troisième édition démarrera en juin avec les quatre premières journées.

Après le Portugal en 2019, la France a décroché la deuxième Ligue des nations, dimanche après la victoire en finale face à l’Espagne (2-1). L’édition 2020-2021 n’est pas tout à fait terminée puisqu’il reste les rencontres pour la relégation/maintien entre les derniers de la Ligue C.

La troisième édition 2022-2023 arrivera très vite après. Les quatre premières journées de la phase de poule sont en effet programmées dès le mois de juin: les trois de la phase aller, ainsi que la première de la phase retour… en douze jours.

La phase de poules bouclée dès septembre 2022

Les deux derniers matchs de chaque groupe seront ensuite programmés en septembre et livreront déjà le classement final. Un calendrier très resserré en raison de la programmation de la Coupe du monde du 21 novembre au 18 décembre.

Le Final Four est, lui, programmé en juin 2023, les matchs de relégation bien plus tard (mars 2024). Le tirage au sort des phases de groupes aura lieu le 16 décembre prochain à Montreux. La France sera placée dans le chapeau 1 avec l’Espagne, l’Italie et la Belgique.

Ce calendrier copieux (avec quatre matchs en juin) fait déjà grincer des dents. "L’année prochaine, nous jouerons la Coupe du monde en novembre (les qualifications), a pesté Thibaut Courtois, le gardien belge remonté contre les cadences infernales. Nous allons nous blesser, personne ne s’inquiète pour les joueurs. En juin après une longue saison, nous devons jouer quatre matchs en Ligue des nations. Nous aurons deux semaines de vacances et ce n’est pas assez pour les joueurs au haut niveau. Nous ne disons jamais rien, et c’est toujours la même chose."