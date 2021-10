France-Espagne: le carton d’audience des Bleus, un "record historique" en Ligue des nations

Plus de 8 millions de téléspectateurs étaient devant leur télévision dimanche soir pour assister à la victoire finale des Bleus en Ligue des nations. Un record d'audimat pour la compétition.

Victorieuse de la Ligue des nations en battant l’Espagne (2-1) à l’issue d’un scénario renversant, l’équipe de France de football a séduit les Français présents devant leur téléviseur hier soir. Ils étaient 8,1 millions en moyenne dimanche, avec un pic à 10 millions, pour assister au triomphe des partenaires de Karim Benzema, buteur à l’origine du réveil des Bleus en seconde période.

"Large leader sur toutes les cibles", la chaîne M6, qui diffusait la rencontre, a établi à cette occasion un record d’audiences historique pour un match de Ligue des nations, pour une part de marché de 35,2% auprès de l'ensemble du public.

A titre de comparaison, l’affiche entre la France et la Belgique (3-2) avait réuni pas moins de 6,7 millions de téléspectateurs en moyenne sur TF1 pendant le match, avec un pic à 8,2 millions, soit une part d'audience générale de 31,4%, et même de 51% sur la tranche des 15-24 ans. M6 a donc fait plus fort encore avec cette finale victorieuse, mais elle est encore loin des cartons enregistrés pendant l'Euro 2021.

Les titres, la meilleure des vitamines

A l’Euro, au printemps dernier, les Bleus avaient fait très fort à l’audimat, réunissant jusqu'à 16,3 millions de téléspectateurs lors du terrible France-Suisse sur TF1 (63,3% de part d’audience), un soir d'une cruelle élimination dont la page est définitivement tournée avec ce titre en Ligue des nations.

Menée 2-0 par la Belgique en demie (3-2), encore devancée au score par l'Espagne en finale dimanche (2-1), l'équipe de France a renversé la table en même temps que les certitudes de ses adversaires, parfois meilleurs qu'elle dans le jeu, pour s'offrir un trophée près de trois mois après l'Euro raté.

"La meilleure vitamine, c'est de gagner des titres", a savouré le sélectionneur Didier Deschamps dimanche après la victoire en Ligue des nations d'une équipe de France habitée par la "rage de vaincre".