Kazakhstan-France: pourquoi la capitale du pays ne s'appelle plus Astana

La capitale du Kazakhstan, où jouent les Bleus pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022, ne s'appelle plus Astana. La ville se nomme désormais Noursoultan (ou Nur-Sultan), comme le prénom de l'ancien président du pays.

Ne dites plus: "L'équipe de France de football se rend à Astana pour affronter dimanche le Kazakhstan". Il y a encore quelques années, cette phrase était pourtant juste. Mais la capitale de l'ancienne république soviétique — où se trouvent les Bleus pour la deuxième journée des éliminatoires européens de la Coupe du monde 2022 — a changé de nom. Elle s'appelle désormais Noursoultan (ou Nur-Sultan dans la translittération anglaise).

Il y a toute une histoire derrière cette rebaptisation. Celui-ci a été officialisé en mars 2019, après le feu vert donné par le Parlement kazakh. La proposition avait été faite par le président Kassym-Jomart Tokaïev... pour rendre hommage à son prédécesseur. Car ce dernier s'appelle tout simplement Noursoultan Nazarbaïev (ou Nursultan Nazarbayev).

L'ancien président kazakh Noursoultan Nazarbaïev, à Pékin le 27 avril 2019 © ALEXEY NIKOLSKY / SPUTNIK / AFP

Au pouvoir pendant près de 30 ans

La ville a donc pris le prénom de son ancien président de la République, en fonction de 1990 à 2019. Aujourd'hui âgé de 80 ans, Noursoultan Nazarbaïev a donc été au pouvoir durant près de 30 ans. Des contestations concernant la santé économique du pays avaient fini par conduire à sa démission. Le "père de la nation" (statut officiel), aux mandats marqués par la corruption et de l'autoritarisme, a toutefois gardé une grande influence sur les affaires politiques.

Noursoultan se sera donc appelée Astana pendant 21 ans. Ce nom avait une logique simple: Astana signifie littéralement "capitale" en kazakh. Avant cela, la ville avait connu deux autres appellations: Akmolinsk et Tselinograd.

Le changement de nom n'a rien changé pour la célèbre équipe cycliste Astana-Premier Tech, dirigée par le sulfureux Alexandre Vinokourov et comptant entre autres dans ses rangs Aleksandr Vlasov, Ion Izagirre et Jakob Fuglsang. Pas de changement non plus pour le FK Astana, qui participe régulièrement aux tours préliminaires de la Ligue des champions et à la phase de poules de la Ligue Europa.