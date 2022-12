Coupe du monde 2022: comme la France, ces pays sont allés deux fois de suite en finale

Cinq autres pays (à six reprises) ont su faire comme l'équipe de France, à savoir se qualifier deux fois de suite en finale de Coupe du monde.

La Nazionale et la Seleção en exemples. Adversaire dimanche (16h) de l'Argentine après avoir disposé du Maroc (2-0) en demi-finale du Mondial 2022 au Qatar, l'équipe de France n'est pas la première à se qualifier deux fois de suite en finale de Coupe du monde. Cinq autres nations ont réussi ce tour de force lors des vingt précédentes éditions.

Parmi elles, seulement deux ont réussi à faire le doublé: l'Italie (1934, 1938) et le Brésil (1958, 1962). La sélection brésilienne avait l'opportunité de faire un deuxième doublé... mais les Bleus l'en ont empêché en 1998, avant de finalement se rattraper en 2002.

En 1974 et 1978, les Pays-Bas ont fait deux finales, d'abord contre l'Allemagne de l'Ouest, puis contre l'Argentine. Mais les Néerlandais ont perdu à chaque fois. Par la suite, comme le Brésil, l'Allemagne de l'Ouest n'a pas seulement fait deux finales consécutives, mais trois: 1982, 1986 et 1990. Les deux dernières ont d'ailleurs été face au même au adversaire: l'Argentine. La Mannschaft a rmeporté la première confrontation, l'Albiceleste la deuxième.

Les nations qui ont joué deux finales de suite (ou plus) en Coupe du monde:

· Italie: 1934 et 1938 (deux victoires)

· Brésil: 1958 et 1962 (deux victoires), 1994, 1998 et 2002 (victoire, défaite puis victoire)

· Pays-Bas: 1974 et 1978 (deux défaites)

· Allemagne de l'Ouest: 1982, 1986 et 1990 (deux défaites puis victoire)

· Argentine: 1986 et 1990 (victoire et défaite)