France-Maroc: "J’espère que la France va gagner", Regragui beau joueur

L’équipe de France a décroché sa qualification pour la finale de la Coupe du monde 2022 en dominant ce mercredi le Maroc (2-0). Walid Regragui a salué la belle performance des Bleus et leur a souhaité le meilleur pour la finale. Avec également une dédicace pour RMC.

C’est l’homme qui a amené le Maroc en demi-finale d’une Coupe du monde. Celui qui a explosé le plafond de verre des sélections africaines lors des Mondiaux, avec un premier dernier carré pour ce continent. Mais les Lions de l’Atlas de Walid Regragui ont chuté ce mercredi face au réalisme de l’équipe de France (2-0). Mais pas d’aigreur chez le sélectionneur marocain, beau joueur après cette élimination : "Bravo à DD et bravo aussi à la presse mondiale qui nous a fait déjouer à nous parler de possession. Mais on apprend, et moi le premier, a-t-il réagi. Je leur avais dit avant le match, sincèrement ce n’était pas notre plan de jeu. Je leur ai dit, ils vont vouloir nous laisser le ballon. Parce que c’est ce qu’ils aiment faire et où ils sont forts.

Après le problème, ça a été surtout notre déchet technique. Un peu trop de pression. Il nous a manqué un peu de justesse dans les trente derniers mètres, et là il faut des joueurs de talent. Non pas qu’on en n’a pas mais peut-être qu’il y avait trop de fatigue pour qu’on puisse être létal nous aussi dans la surface. On n’a pas regretté. On a pris le ballon, on l’a accepté. On s’est fait plaisir. On était mené au score aussi, on n’avait pas le choix."

La référence de Regragui à RMC

Walid Regragui a ainsi fait référence à sa sortie remarquée avant la demie sur le jeu de possession et la stat des expected goals. Avec une précision sur sa pensée, et une dédicace à RMC : "Je pense que mon message n’a pas été bien compris quand je parlais de possession, de xG, bien sûr que ça peut être important mais c’est la lecture du match (qui compte). Aujourd’hui, je vais essayer d’écouter les podcasts de RMC. On va voir ce que va dire Daniel (Riolo) et les autres justement sur le fait d’avoir bien joué nous aussi. A la fin, cela revient toujours sur notre discours. Le plus important c’est de gagner."

Un discours avec une conclusion élégante : "La France est en finale et j’espère qu’ils vont la gagner." Nous aussi.