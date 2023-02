Coupe du monde 2022: les célébrations des Argentins laissent "un goût amer" à Fofana

Un mois et demi après la finale du Mondial perdue par l'équipe de France au Qatar, Youssouf Fofana est revenu sur les provocations des Argentins, qu'il a eu un peu de mal à digérer.

Les provocations de l’exubérant Emiliano Martinez, les moqueries du vestiaire visant Kylian Mbappé, les insultes en plein live de Sergio Agüero contre Eduardo Camavinga… Les célébrations des joueurs argentins (et de certains supporters) après leur victoire en finale de la Coupe du monde ont marqué les esprits et choqué en France.

Des chambrages parfois plus que limites, qui avaient poussé la FFF à écrire une lettre à la Fédération argentine pour dénoncer des "excès anormaux". La ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra avait même regretté un comportement "pitoyable".

"Ce type de trash-talking n’est pas dans la culture foot"

Un mois et demi plus tard, Youssouf Fofana a lui aussi du mal à oublier ces images. "La célébration des Argentins me laisse forcément un goût amer. Surtout que ce type de trash-talking n’est pas dans la culture foot. S’ils en ont fait autant, c’est parce qu’ils savent qu’ils n’ont pas battu n’importe qui", confie le milieu de l’AS Monaco dans un entretien donné à Onze Mondial, lui qui était entré en prolongation lors de cette finale finalement perdue aux tirs au but face à l’Albiceleste.

"A quoi s’est joué ce match ? C’est un tout. En première mi-temps déjà, on ne joue pas comme la France doit jouer. Ça arrive, quand on regarde les effectifs, le nôtre était un peu moins expérimenté. Niveau roublardise et maturité dans le jeu, l’Argentine a été meilleure. Ce qui a été fort, c’est notre réaction. On a montré qu’on était des hommes avec du caractère. (…) Et personnellement, je suis content de mon entrée en jeu", analyse l’ancien Strasbourgeois, qui aura joué six matchs au Qatar.

Devenu un cadre de Monaco à 24 ans, il peut légitimement espérer être appelé pour les prochains rendez-vous des Bleus, contre les Pays-Bas (24 mars) et l'Irlande (27 mars), pour le début des qualifications de l'Euro 2024.