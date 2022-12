Coupe du monde 2022: un arbitre brésilien pour France-Angleterre

L'officiel pour le grand rendez-vous est désormais connu. C'est le Brésilien Wilton Sampaio, âgé de 40 ans, qui dirigera le quart de finale de Coupe du monde entre la France et l'Angleterre, samedi (20h).

On connaît l’identité de l’arbitre du quart de finale de Coupe du monde 2022 entre la France et l’Angleterre, samedi à 20h. C’est le Brésilien Wilton Sampaio (40 ans) qui sera au sifflet. Ce dernier avait été élu meilleur arbitre du championnat du Brésil en 2012. Il a déjà dirigé trois rencontres lors de ce Mondial avec Sénégal-Pays-Bas (0-2), Pologne-Arabie Saoudite (2-0) et le 8e de finale entre les Pays-Bas et les Etats-Unis (3-1). Des rencontres qui n'ont pas été marquées par des controverses arbitrales.

Un trio brésilien

C’est même un trio brésilien qui sera aux commandes avec Bruno Boschilia et Bruno Pires en arbitres de touche. L’Emirati Mohammed Abdulla Mohammed officiera en tant que quatrième arbitre, alors que le VAR sera dirigé par le Colombien Nicolas Gallo, assisté des Espagnols Juan Martinez et Alejandro Hernandez et d’un autre Brésilien, Neuza Back.

L’équipe de France a peu été servie pour le moment par l’arbitrage dans cette Coupe du monde 2022, avec le but refusé à Antoine Griezmann par le Néo-Zélandais Matthew Conger lors de France-Tunisie (0-1) alors qu’il ne pouvait plus l’être d’un point de vue strictement réglementaire.