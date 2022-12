Coupe du monde 2022: "L'Argentine a du respect pour tous ses adversaires", Scaloni répond aux critiques

A la veille d’affronter la Croatie, ce mardi en demi-finale de la Coupe du monde 2022 (20h), Lionel Scaloni, le sélectionneur de l’Argentine, a défendu ses joueurs après leur comportement décrié lors du quart de finale face aux Pays-Bas (2-2, 4 tab à 3).

"Arrogants", "provocateurs", "vulgaires". Un flot de critiques a accompagné la victoire de l’Argentine face aux Pays-Bas, vendredi, en quart de finale de la Coupe du monde 2022 (2-2, 4 tab à 3). L’Albiceleste a décroché son ticket pour le dernier carré au terme d’une rencontre électrique au stade Lusail. Au fil des minutes, la tension est montée entre les deux équipes et la séance de tirs aux buts s’est déroulée dans un climat extrêmement tendu. Les deux camps se sont provoqués et insultés assez copieusement. Après la frappe libératrice de Lautaro Martinez, les Argentins ont chambré les Oranje au moment d’aller célébrer leur succès. Lionel Messi a ensuite insulté Wout Weghorst en pleine interview. Des attitudes largement décriées dans la presse internationale et sur les réseaux sociaux.

A la veille de la demi-finale face à la Croatie, ce mardi (20h), Lionel Scaloni a défendu le comportement de ses joueurs en conférence de presse: "Le match face aux Pays-Bas a été joué de la manière dont il devait l’être. C’est le football, parfois il faut défendre et parfois il faut attaquer. Il y a un arbitre pour rendre la justice. Nous savons perdre et nous savons gagner. Nous avons perdu contre l’Arabie saoudite et nous sommes partis tranquillement."

"Nous devons mettre un terme à ce débat"

"Nous avons gagné la Copa America (en battant le Brésil en finale en juillet 2021, ndlr) et il y a eu une belle image de sportivité dans le tunnel du Maracana avec Neymar. Nous devons mettre un terme à ce débat. Nous avons le plus grand respect pour tous les adversaires que nous rencontrons. Il faut bannir cette idée selon laquelle nous ne savons pas gagner, car elle est très éloignée de la façon dont nous représentons notre pays."

Le coach de l’Argentine a profité de sa prise de parole pour faire à nouveau l’éloge de Lionel Messi, auteur de quatre buts depuis le début du Mondial: "Leo ne me surprend pas car je le connais, il a toujours été comme ça. Il a une fierté et un désir de continuer à jouer au football que je lui envie. C’est un plaisir de l’avoir sur le terrain et de le voir jouer. C’est un exemple pour beaucoup, non seulement par sa qualité de joueur mais aussi par son comportement. Tous ceux qui aiment le football veulent voir ces joueurs sur le terrain".