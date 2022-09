Coupe du monde 2023 (éliminatoires): les Bleues pulvérisent l'Estonie pour leur premier match post-Euro

Quelques semaines après l'élimination en demi-finale de l'Euro, l'équipe de France féminine s'est très largement imposée ce vendredi en Estonie (9-0), lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2023. Une compétition où les Bleues sont déjà qualifiées.

Après le 11-0 à l'aller, l'équipe de France féminine n'a pas fait dans la dentelle ce vendredi à Tallinn face à l'Estonie (9-0), lors de la 9e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2023, qui se disputera l'été prochain en Australie et Nouvelle-Zélande. Face à des Estoniennes rapidement réduites à dix après l'exclusion de Räämet dans le premier quart d'heure, puis à neuf dans la dernière demi-heure, les joueuses de Corinne Diacre ont poursuivi leur sans-faute dans les éliminatoires et continuent de préparer sereinement la compétition.

Le réveil de Sarr

Sans Wendie Renard, Selma Bacha et Marie-Antoinette Katoto (blessées), des Bleues remaniées n'ont mis que six minutes pour trouver la faille sur la première accélération de Delphine Cascarino, avant de doubler la mise sur un pénalty transformé par Kenza Dali. La suite du match n'a été qu'une formalité pour les Tricolores et Ouleymata Sarr, auteure d'un quadruplé.

Titulaire en pointe, l'attaquante du Paris FC a évacué tous les doutes aperçus pendant l'Euro en se montrant à son avantage dans la surface estonienne. D'abord d'un tir croisé, puis de la tête, Sarr a enchaîné avec deux bijoux pour terminer son festival: une frappe puissance des 25 mètres dans le petit filet pour le 5-0, avant de reprendre un centre de Dali d'un ciseau du pied droit pour sa quatrième réalisation de la soirée.

Deux oppositions relevées en octobre

En double supériorité numérique dans la dernière demi-heure, l'équipe de France a jouté trois nouveaux buts grâce à un doublé de Clara Matéo, son premier en sélection, et une ultime réalisation de Grace Geyoro. Après cette nouvelle démonstration, les coéquières d'Aïssatou Tounkara vont conclure les éliminatoires du Mondial par la réception de la Grèce, mardi à Sedan (20h45), pour viser un 10/10.

Les joueuses de Corinne Diacre se retrouveront ensuite en octobre pour disputer deux matchs amicaux face à l'Allemagne (le 7) et la Suède (le 11) afin d'entamer pleinement la préparation de la Coupe du monde, dont le tirage au sort de la phase de groupes aura lieu le 22 octobre prochain.