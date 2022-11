Coupe du monde: "Je me suis ennuyé en 2018", Domenech pas tendre avec les champions du monde français

Au cours d'un entretien pour Ozap, Raymond Domenech a vivement critiqué la Coupe du monde 2018, qui manquait selon lui de matchs marquants. L'ancien sélectionneur des Bleus assure ne plus se souvenir de rien sur cette édition.

Raymond Domenech ne garde pas un grand souvenir de la Coupe du monde 2018, remportée par l'équipe de France, qui avait décroché sa deuxième étoile. Avant le début du Mondial au Qatar ce dimanche, l'ancien sélectionneur des Bleus a été interrogé sur ses souvenirs liés à la compétition pour Ozap.

Questionné sur son pire souvenir de la Coupe du monde devant la télévision, Raymond Domenech a cité l'édition 2018. "Je vais être méchant. Je vais vous dire que je me suis ennuyé en 2018. J'essaye de sortir un match... Il y a peut-être eu France-Argentine parce qu'il y a eu deux actions dans le match, s'interroge l'ancien sélectionneur des Bleus. Mais est-ce que quelqu'un peut spontanément me dire un match de la Coupe du monde en 2018 qu'on retient? Un match où on a tout ? Aucun."

"Je n'ai pas de souvenirs où j'ai vibré"

Pour la première fois de l'histoire, la Coupe du monde se disputera en fin d'année au Qatar, en plein milieu de la saison pour les clubs européens. "Pour moi, une bonne Coupe du monde, ce sont des matchs qu'on retient, ajoute Raymond Domenech. Ce sont des matchs qui sortent de l'ordinaire, où il y a eu de l'émotion. Quelque chose! Celle de 2018, à part qu'on la gagne, je n'ai pas de souvenirs où j'ai vibré. Pourtant, j'étais aux commentaires. J'ai rien. J'ai tout effacé. Je n'ai pas eu d'émotions. Le vide intersidéral."

L'équipe de France remettra en jeu son titre mondial dès ce mardi. Les Bleus, comme en 2018, débuteront leur Coupe du monde face à l'Australie. Les joueurs de Didier Deschamps retrouveront ensuite le Danemark avant de défier la Tunisie. Pour Raymond Domenech, la France sera à nouveau difficile à battre. "A part le Brésil, je ne vois pas d'équipe qui a plus de consistance", lance le consultant. Reste à savoir si le spectacle proposé conviendra à l'homme qui a dirigé les Bleus entre 2004 et 2010.