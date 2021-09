Coupe du monde (qualifs): sur quelle chaîne regarder Ukraine-France

L'équipe de France espère hausser son niveau de jeu pour se défaire de l'Ukraine ce samedi à Kiev, en qualifications au Mondial 2022. Le coup d'envoi du match sera donné à 20h45.

Chasser les doutes qui l’habitent et mettre fin à l’une des pires séries en cours de ces dix dernières années, telles seront les missions de l’équipe de France en Ukraine. Touchée par les blessures et le forfait de Kylian Mbappé, la sélection de Didier Deschamps s’avance vers son deuxième match de cette fenêtre internationale, comptant pour les qualifications à la Coupe du monde 2022 sans la moindre certitude, sinon celle de devoir gagner, et avec la manière, le plus rapidement possible.

Pour cela, les Bleus devront se défaire de la Zbirna, surprenante lors du dernier Euro, où elle s’est hissé jusqu’en quarts de finale. Le match sera disputé à Kiev et retransmis à la télévision sur M6 à partir de 20h45, ainsi qu'à la radio sur RMC bien sûr et sur le site et l'app RMC Sport.

Le match de rentrée face à la Bosnie (1-1), mercredi dernier, devait être celui du rachat après un Euro raté pour les Français, mais la rencontre n’a fait que renforcer les doutes qui escortent les Bleus depuis l’élimination précoce en huitièmes de finale contre la Suisse.

Les hommes de Didier Deschamps, qui assurent ne pas douter de l’implication de ses joueurs, sont à la recherche de leur solidité, abandonnée après une première victoire probante face à l’Allemagne en ouverture de l’Euro.

Le dernier voyage en Ukraine ? Un mauvais souvenir pour les Bleus

La défense inquiète par-dessus tout avec une ouverture du score encaissée à chacun des quatre derniers matchs officiels de l’équipe de France, et un trio d’attaque Griezmann-Mbappé-Benzema qui n’a pas encore donné la pleine mesure de son talent. Mbappé ne sera pas là samedi, et Deschamps sera condamné, sans lui, à trouver une nouvelle animation offensive.

Les champions du monde disposent encore de quatre points d’avance sur leurs dauphins Ukrainiens, certes invaincus, mais à la recherche de leur première victoire dans le groupe D. Selon le statisticien Opta, la France est invaincue lors de ses dix derniers matchs à l’extérieur. C’est un bon point.

Mais la dernière visite des Bleus en Ukraine remonte au 15 novembre 2013 en barrage aller du Mondial 2014, et "ce n'était vraiment pas un bon souvenir" selon Deschamps, avec une catastrophique défaite (2-0) qui aurait pu coûter à la France sa qualification, sans l'historique retournement du Stade de France (3-0) quelques jours plus tard.