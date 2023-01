Crise à la FFF: pourquoi le départ de Le Graët de la présidence ne fait plus guère de doute

Alors que les enquêteurs remettent ce lundi l'audit commandé par le ministère des Sports à propos de la gouvernance à la FFF, le sort de Noël Le Graët semble se préciser. Le président de la Fédération française de football est pour l'heure en retrait. Mais son départ se profile.

Très attendu, l'audit commandé par le ministère des Sports sera rendu ce lundi. Il doit faire toute la lumière sur les méthodes de management au sein de la Fédération française de football ainsi que sur les problèmes de harcèlement sexiste et sexuel. Après l’étude de cet audit, selon nos informations, des membres du COMEX vont essayer d’amener Noël Le Graët à démissionner lors du prochain comité exécutif de la Fédération, annoncé pour le 9 février (il pourrait être décalé en raison du rendu de l’audit, ndlr).

Ses proches s'inquiètent pour son état de santé

Depuis son interview sur l’antenne de RMC début janvier, Noël Le Graët traverse une période de très fortes turbulences. Sa chute est inéluctable, reste à en connaître la date. En poste depuis 2011, le Breton de 81 ans s’accroche encore pour quelques jours à son siège. Depuis le début du mois de janvier, la pression est tellement forte que certains de ses proches sont inquiets concernant son état de santé. Le rapport sera difficile pour le président de la FFF (mis en retrait) et sa directrice générale, Florence Hardouin. "NLG" a toujours promis qu’il démissionnera si le rapport est accablant. Depuis quelques heures, certains médias annoncent qu’il est désormais prêt à quitter son poste… mais pas à n’importe quel prix. Globalement, la famille a pris conscience qu’il devait arrêter.

Sans cette "judiciarisation" de l’audit, Noël Le Graët pouvait garder un infime espoir d’une sortie par le haut. Le déclenchement de l’article 40 par les inspecteurs de l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche a été le coup de grâce. Le dirigeant breton nie l’ensemble des faits qui lui sont reprochés. D’après nos informations, l’IGESR a d’abord émis une note au parquet de Paris pour décrire les faits susceptibles d’être répréhensibles dans les auditions qu’ils ont menées depuis plusieurs semaines. Dans un deuxième temps, les inspecteurs ont apporté les témoignages afin d’étayer les faits reprochés. Une source judiciaire précise que cette ouverture d’enquête concerne la FFF dans sa globalité, les enquêteurs ne sont pas cantonnés au nom de Noël Le Graët dans leurs investigations.

Vérifier s'il y a eu un "système de harcèlement moral et sexuel mis en place dans le cadre du travail"

Toujours selon nos informations, le parquet a ouvert l'enquête du chef de "harcèlement sexuel et moral", en estimant que les outrages sexistes ont pu être répétés et qu'en l'espèce, ils constituent donc du harcèlement. Le but pour les magistrats étant désormais de voir s'il a eu un "système de harcèlement moral et sexuel mis en place dans le cadre du travail".

Depuis plusieurs jours, la défense du dirigeant prépare sa contre-attaque. Les fuites dans la presse, les témoignages ou encore les sorties à répétition de la ministre des Sports agacent. Dans un communiqué transmis à BFMTV par ses deux avocats, Noël Le Graët avait démenti "toutes les accusations pénales" le visant. Il avait dénoncé "les annonces répétées par voie de presse qui interviennent" alors que l'audit n'a pas encore livré ses conclusions. Le signalement émis par les inspecteurs le 13 janvier dernier est aussi incompris dans le clan Le Graët. Selon le président de la FFF, le 10 janvier, l’inspecteur en charge de l’audit aurait très clairement affirmé qu’il n’y a rien dans le dossier concernant d’éventuelles charges pénales. Le clan du Breton s’interroge: comment, trois jours plus tard, l’IGESR émet-il un signalement à la justice? Entre temps, le jeudi, Sonia Souid a témoigné devant les enquêteurs en charge du dossier. Un témoignage qu’elle avait déjà dévoilé le lundi 9 janvier sur l’antenne de BFMTV. Ce récit avait particulièrement heurté les membres du comité exécutif de la Fédération.