Les coulisses de l’interview polémique de Noël Le Graët à RMC

Dimanche soir, Noël Le Graët est l’invité de Bartoli Time sur RMC, Lors de l’interviews, il tient e propos sur Zidane qui déclenche une volée de bois vert et le contraignent à présenter des excuses. Coulisses d’une émission qui fera date.

"Le nouveau show animé par Marion Bartoli prend place chaque dimanche à 19h ! Aux côtés de Jean-Christophe Drouet, elle vient tirer le bilan de toute l’actualité sportive du week-end, sur un ton franc et direct!" Lancée à la rentrée 2022, la nouvelle émission Bartoli Time, tient toutes ses promesses sur le "ton franc et direct", même, et surtout de la part de ses invités. Dernier exemple Noël Le Graët, dont les propos sur Zidane "Je ne le prendrais même pas au téléphone", "J’en ai rien à secouer", font polémique et ont conduit à un opprobre international, à commencer par Kylian Mbappé dès dimanche soir.

Une interview qui au départ aura dû être enregistrée à 18h. C’est Marion Bartoli qui cale l’interview et présente Bartoli Time sur le thème: "On fait une émission, de 19h jusqu’à 20h, j’ai quelques questions à vous poser sur prolongation de Deschamps." Noël Le Graët accepte, mais demande à être rappelé à 19h30 ("là, je regarde un match")

"A 19h30, on l’appelle, il ne répond pas parce qu’on l’appelle de la régie, donc en numéro masqué, raconte Jean-Christophe Drouet, l’anchorman de l’émission. On meuble, Marion donne son avis sur Deschamps, on prend deux auditeurs. Il est 19h42 quand Noël Le Graët appelle Marion sur son portable alors qu’elle est en train de parler. Je lui dis à l’antenne, réponds, on est en direct. On lance la pub et derrière il est avec nous. Il sait très bien qu’on est en direct, puisque c’est comme ça qu’il est lancé."

Une interview à retrouver dans le podcast de l’émission et qui se déroule sur un ton très amical. "On commence à sentir que c’est un moment fort quand on parle de son potentiel successeur." Pour rappel, Le Graët, avait expliqué, au mépris des règles démocratiques qui régissent la vie de la fédération: "Ce n'est pas une désignation ni un passage de témoin. Mais on peut aider quelqu'un si on veut bien. Avec Didier Deschamps, on a regardé quelques noms possibles pour me succéder. Je regarderai de près."

JC Drouet: "Et ce qui est fou, c’est que sur Zidane, c’est une totale incompréhension de sa part"

"C’était fort mais on serait resté sur l’élection de son successeur, ça n’aurait intéressé que les spécialistes. Ce sont les sorties sur Zidane qui donnent à cette interview une ampleur incroyable. Et ce qui est fou, c’est que sur Zidane, c’est une totale incompréhension de sa part. A aucun moment, je ne veux le mettre en porte-à-faux, je lui posais la question si en tant que Français, ça ne le dérangeait pas de voir Zidane entraîner une sélection comme le Brésil." La réponse ne s’est pas fait attendre : "J’en ai rien à secouer."

Si en régie et autour les community managers de RMC sport lancent les découpes vidéos et les visuels adéquats pour faire tourner ce moment fort sur les réseaux sociaux, la suite de l’interview, elle se déroule sur un ton très cordial. "Il n’y a aucune tension particulière, c’est juste qu’il répond sans filtre, il parle à Marion, il respecte la championne et c’est pour ça qu’il lui répond."

Sur les réseaux sociaux, l’interview de Le Graët et ses déclarations à l'emporte-pièce se répandent comme une traînée de poudre (4.4 millions de vues sur twitter le lundi à midi). Premier et seul Bleu en activité à prendre la parole pour défendre Zidane, Kylian Mbappé donne aux propos de Le Graët une résonance mondiale.

Le lundi matin, peu après 10h, Le Graët présente ses excuses à Zidane dans un communiqué envoyé à l’AFP, expliquant que l’entretien de RMC cherchait la polémique. Une réécoute de l’émission en podcast suffira à montrer que ce n’était absolument pas le cas. "J’ai accordé un entretien à RMC que je n’aurais pas dû accorder car il cherchait la polémique en opposant Didier à Zinédine Zidane, deux monuments du football français. J’admets avoir tenu des propos maladroits qui ont créé un malentendu. Zinédine Zidane sait l’estime immense que je lui porte, comme tous les Français. Je tiens à présenter mes excuses pour ces propos qui ne reflètent absolument pas ma pensée, ni ma considération pour le joueur qu’il était et l’entraîneur qu’il est devenu."