FFF: le gros tacle de Maracineanu sur Le Graët, qu'elle incite à prendre sa retraite

Dans un article du Figaro, Roxana Maracineanu, ex-ministre des Sports, a vivement taclé Noël Le Graët en l'incitant à "s'inscrire" dans la réforme des retraites, pointant un "besoin de renouvellement important" à la FFF.

"Le besoin de renouvellement est important". Dans un article publié ce samedi par Le Figaro, l'ancienne ministre des Sports Roxana Maracineanu revient sur l'affaire Le Graët et relate des échanges tendus avec lui. À cette occasion, l'ex-nageuse en profite pour appeler le président de la Fédération française de football, âgé de 81 ans, à prendre sa retraite. Avec le sens de la formule.

"C’est un homme d’un certain âge, qui a eu des problèmes de santé et il serait bon qu’il donne sa priorité à sa famille, ses enfants et petits-enfants, assure la première championne de monde française de natation en 1998. On est en plein débat sur la réforme des retraites et ce serait bien qu’il s’inscrive pleinement dedans", lâche Roxana Maracineanu.

"Relations diplomatiques plutôt bonnes"

Ministre des Sports dans le gouvernement d'Édouard Philippe entre 2018 et 2020, Roxana Maracineanu a milité durant son mandat pour une réforme en profondeur des instances sportives sur les thèmes de la parité, de la limitation des mandats et de l’âge des dirigeants. Dans la même interview, elle raconte avoir eu des "relations diplomatiques plutôt bonnes" avec Noël Le Graët, malgré une "grosse engueulade au sujet des chants homophobes dans les stades".

Habitué des polémiques et des petites phrases, Noël Le Graët est visé par une mission d'audit lancée par l'actuelle ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra. Il fait désormais l'objet d'une enquête de la justice pour harcèlement sexuel et moral. Cette enquête fait suite au signalement pour "outrage sexiste" effectué par les auditeurs chargés par le ministère des Sports d'éclaircir les dysfonctionnements au sein de l'instance. Sous la pression, Noël Le Graët s'est mis en retrait de la présidence de la FFF dans l'attente des conclusions de l'audit.