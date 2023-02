Crise en équipe de France féminine: Aulas met la pression pour un départ de Diacre

Le président de l'OL, Jean-Michel Aulas, a exhorté le Comité exécutif de la Fédération française de football (FFF), qui se réunit mardi, à se pencher sur l'avenir de Corinne Diacre, lâchée par une partie des cadres de l'équipe de France.

Compte tenu de son expérience dans le football féminin, le président de l’OL, Jean-Michel Aulas, a un avis qui devrait compter s’agissant de l’avenir de la sélectionneuse Corinne Diacre, à la tête d’une équipe plongée dans une crise importante à cinq mois de la Coupe du monde. Depuis sa prise de fonction en 2017, les méthodes de Corinne Diacre suscite un certain nombre de crispations.

Un point de non-retour a même été atteint avec les joueuses, poussant Wendie Renard à claquer la porte de la sélection. Les deux stars offensives des Bleues et du PSG, Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani, ont emboîté le pas de leur coéquipière et décidé de se mettre en retrait de la sélection. Une prise d’initiative qui a été largement saluée, et pas seulement en France. Le prochain comité exécutif de la Fédération française de football (FFF) prévu ce mardi pourrait trancher ce bras de fer qui mine la santé des Bleues.

"Respecter les messages envoyés"

S’il revient au Comex de rendre son verdict, Jean-Michel Aulas se fait peu d’illusions sur l’avenir de la sélectionneuse. Peut-elle rester en place ? "Cela me paraît difficile, admet-il au quotidien L'Equipe. Le message délivré par les meilleures joueuses françaises, qui sont parmi les meilleures du monde, la Fédération ne peut pas s'asseoir dessus (...) Corinne Diacre est là depuis six ans, il y a eu des hauts et des bas. Noël le sait très bien. Demain (mardi) au comex, il nous dira son sentiment. Moi, j'ai l'impression que l'on a avancé dans une situation de non-retour."

Surtout que la personnalité de la sélectionneuse n’est pas le seul point de crispation. Les joueuses de l’équipe de France déplore l’immobilisme de la 3F concernant le développement du football féminin malgré des alertes répétées. Mais également le manque de moyens alloués à la performance de haut niveau au sein de l’équipe de France, avec un staff resserré réduit à la portion congrue, Corinne Diacre n’étant entourée que de deux personnes.

"Quand on voit l'encadrement de cette équipe de France, on voit que ce n'est pas du tout comparable aux autres grandes équipes européennes, confirme Jean-Michel Aulas. Je sais que l'on a les meilleures joueuses d'Europe, peut-être du monde, et on n'arrive pas à avoir de résultats. Comme les échéances arrivent avec la Coupe du monde et les Jeux Olympiques à Paris, deux événements fantastiques que l'on ne peut pas louper, il faut que le comex regarde attentivement la situation et prenne des décisions. Cela me paraît obligatoire si on veut respecter les messages envoyés."