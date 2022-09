Coupe du monde 2022: la prime record négociée par les joueurs allemands en cas de titre

La Fédération allemande de football (DFB) a dévoilé le montant des primes accordées aux joueurs en fonction de leur parcours à la Coupe du monde. Avec un jackpot en cas de sacre.

La Fédération allemande de football s'est entendue avec les représentants de la sélection masculine sur le montant des primes qui seront versées dans le cadre de la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre). La DFB a joué la carte de la transparence en publiant ce dimanche un communiqué qui revient dans le détail sur les éléments qui figurent dans cet accord. Les primes en question seront versées en fonction des performances, rappelle la fédération en guise de préambule.

Si la Nationalmannschaft parvient à s’extirper de la phase de groupes, chaque joueur sera assuré de toucher au moins 50.000 euros. S’ils atteignent les quarts de finale, 100.000 euros seront distribués à chacun d’entre eux, et jusqu’à 150.000 euros pour une qualification en demi-finale. "Si l'Allemagne est sacrée championne du monde pour la cinquième fois le 18 décembre, chaque joueur recevra 400.000 euros", complète le communiqué de la DFB. Un montant record.

Des primes largement inférieures pour la sélection féminine

La réunion entre la Fédération et les joueurs de la sélection s’est tenue en marge du match contre la Hongrie (0-1) à Leipzig vendredi dernier. Le président Bernd Neuendorf et le vice-président Hans-Joachim Watzke étaient présents du côté de la DFB, tandis que les joueurs étaient représentés par Manuel Neuer, Thomas Müller, Joshua Kimmich et Ilkay Gündogan. "Nous avons mené un dialogue intensif dans une atmosphère constructive, et sommes parvenus à une solution acceptable pour toutes les parties concernées", s’est félicité Neuendorf.

Les joueurs ont obtenu 50.000 euros supplémentaires par joueur pour un éventuel sacre, par rapport à ce qui était prévu en Russie, où les joueurs auraient chacun touché 350.000 euros en cas de succès. À titre de comparaison, si les joueuses allemandes avaient remporté la finale du championnat d'Europe en Angleterre cet été, la DFB aurait versé 60.000 euros de primes à chacune de ces joueuses, souligne la version allemande de Sky Sport.