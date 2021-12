Deschamps un jour au PSG? L’échange animé entre Rothen et le sélectionneur des Bleus

Interrogé sur son avenir dans Rothen s’enflamme, sur RMC, Didier Deschamps n’a pas complètement fermé la porte au fait de rejoindre un jour le banc du Paris Saint-Germain. Une réponse qui a fait bondir Jérôme Rothen sur le plateau.

L’avenir de Didier Deschamps est encore flou. Restera-t-il le sélectionneur des Bleus après la Coupe du monde au Qatar, prendra-t-il une pause où ira-t-il entraîner un club ? Jérôme Rothen, sur le plateau de RMC vendredi soir, l’a en tout cas interrogé sur la possibilité de le voir un jour sur le banc du Paris Saint-Germain. "Moi, je pense que tu ne pourrais pas entraîner le PSG", a ajouté l’ancien joueur du club.

"Je ne parle pas pour moi, mais il y a des joueurs qui ont joué dans les deux clubs, pourquoi il n’y aurait pas un entraîneur ?", a demandé Deschamps en réponse. Cela s’est déjà vu, en vérité, avec Lucien Leduc, entraîneur de l’OM entre 1970 et 1972, puis du PSG en 1983-1984. Une idée qui ne plaît pas vraiment à Jérôme Rothen, qui a passé cinq saisons à Paris.

Tout est possible ? "Dans l'absolu, oui"

"Tu ne peux pas marquer l’histoire des deux clubs, a-t-il assuré. Tu as soulevé la Coupe d’Europe avec Marseille. Tu as gagné des titres en tant qu’entraîneur avec Marseille. Tu es très attaché au club et c’est normal, tu es dans les murs à l’OM. Tu as marqué l’Olympique de Marseille."

Mais l’actuel sélectionneur des Bleus a persisté. "C’est une réflexion. Je prends un autre exemple : Antonio Conte, il a été champion comme joueur et entraîneur à la Juventus, et il va être champion avec l’Inter Milan qui est le pire ennemi." Alors, tout est possible ? "Dans l’absolu, oui."