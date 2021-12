Equipe de France: Giroud-Mbappé, embrouilles entre les familles... Deschamps revient sur les tensions à l'Euro

Dans Rothen s’enflamme, ce vendredi sur RMC, le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps est revenu sur l’année des Bleus et sur les tensions qui ont pu naître dans le groupe France durant l’Euro, cet été.

Les déclarations par médias interposés d’Olivier Giroud et Kylian Mbappé, l’énervement de certains joueurs sur le terrain et des familles dans les tribunes, l’Euro des Bleus, cet été, a été marqué par plusieurs moments de tension que Didier Deschamps, dans un entretien accordé à Rothen s’enflamme, sur RMC, a tenu à désamorcer.

"Je vais vous prendre un exemple factuel, a-t-il commencé. Les discussions avec Kinglsey Coman ou Paul Pogba qui s’énervent et discutent avec moi, ça devient tout de suite quelque chose de négatif. Mais il n’y a pas eu la même chose durant la Nations League, en plein match ? Mais parce qu’il y a le résultat, ça n’a aucune conséquence." Pour le sélectionneur des Bleus, "la victoire a cette capacité de tout balayer".

Entre Giroud et Mbappé, "il n’y a pas du tout eu de clash"

Sur les tensions nées avant la compétition entre Giroud et Mbappé, parce que le premier s’estimait un peu oublié par le second sur le terrain, "DD" a aussi calmé le jeu. "Il n’y a pas du tout eu de clash. C’est une tension, ça s’est géré, ça a duré 24 ou 48 heures", a-t-il expliqué. Relancé par Jérôme Rothen sur le fait qu’il s’agissait d’un signe important, le sélectionneur a repris : "Tu gagnes contre la Suisse, il n’y a plus de signe. Quand il n’y a pas le résultat, des détails qui n’ont aucune importance prennent une proportion…"

Idem, selon Deschamps, au sujet des disputes qui ont éclaté dans les tribunes entre certaines familles de joueurs. "Ça toujours existé. Forcément quand il y a un résultat négatif, c’est amplifié." Quelques semaines plus tard, les Bleus ont en tout cas remporté la Ligue des nations. Alors, le sélectionneur a-t-il resserré les boulons en interne ? "Non", a-t-il assuré.