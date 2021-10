Droits TV: certains matchs des Bleus ont du mal à trouver preneur

Le deuxième tour de l’appel d’offres pour les droits TV de certains matchs de l’équipe de France (2022-2028), organisé lundi, n’a pas accouché d’offres satisfaisantes pour la FFF. Selon L’Équipe, TF1 et M6, les diffuseurs actuels, n’ont pas beaucoup augmenté leurs propositions.

Coup dur pour la FFF. Malgré leurs récents succès à la Coupe du monde 2018 ou plus récemment en Ligue des nations, les matchs des Bleus ne s’arrachent pas comme des petits pains. Certains d’entre eux en tout cas. A l’heure actuelle, les rencontres de qualification et amicales, mais aussi celles de la Ligue des nations (pour la période 2022 et 2028) n’ont toujours pas trouvé preneur.

Un mois après la remise des premières offres formulées par les chaînes intéressées, dont les montants n’ont pas été jugés satisfaisants, un deuxième tour de l’appel d’offres a été organisé lundi. Et selon L’Équipe, il n’aurait pas rencontré beaucoup plus de succès. TF1 et M6, les diffuseurs actuels des Bleus, auraient très peu augmenté leurs propositions. Ces deux chaînes concurrentes sont en phase de rapprochement et ont donc peu d'intérêt à surenchérir l'une sur l'autre. Pas de quoi convaincre la FFF, en proie à des difficultés financières, qui reçoit de l’UEFA 75% des sommes versées par les diffuseurs.

Les matchs doivent être diffusés sur une chaîne gratuite

A l’heure actuelle, un match des joueurs de Didier Deschamps coûte 3,5 millions d’euros à la chaîne qui le programme. Un montant revu à la baisse dans les dernières offres de TF1 et M6, qui expliquent perdre de l’argent avec le contrat en cours, malgré de belles audiences.

Les rencontres de l’équipe de France sont considérées comme des "événements d’importance majeur" et doivent à ce titre être diffusés sur une chaîne gratuite, afin d’être accessibles au plus grand nombre. Voilà qui limite sérieusement le nombre de candidats potentiels. Et la perspective pour la FFF de récupérer un plus gros chèque.