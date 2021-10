OM: Rothen lance un appel à Deschamps pour le retour de Payet en équipe de France

Séduit par la masterclass de Dimitri Payet lors d'OM-Lorient (4-1) dimanche soir, Jérôme Rothen a lancé ce lundi soir un appel à Didier Deschamps sur RMC. Selon lui, le sélectionneur doit absolument rappeler le Réunionnais chez les Bleus.

Il ne joue pas tous les matchs, certes, mais depuis le printemps dernier, et encore plus depuis le début de la saison, Dimitri Payet enchaîne les prestations de classe quand il apparait sur le terrain avec l'OM. Dimanche soir encore, face à Lorient au Vélodrome (4-1), le meneur de jeu olympien a régalé, et s'est retrouvé directement impliqué sur les quatre buts de son équipe. De quoi séduire, un peu plus, Jérôme Rothen.

Ce lundi soir, dans "Rothen s'enflamme" sur RMC, l'ancien joueur de Monaco et du PSG a lancé un appel à Didier Deschamps: selon lui, l'entraîneur des Bleus doit rappeler le Réunionnais aux 38 sélections en équipe nationale. Et ce même s'il va sur ses 35 ans.

"Il n’y a pas plus fort que lui en numéro 10"

"J’ai envie de parler à Didier, a d'abord lancé Rothen. Sur ce que je vois depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli à Marseille, je trouve que Dimitri Payet est un joueur qui montre ce qu’est une belle remise en question. On voit un Dimitri Payet affûté, heureux d’être sur le terrain, qui rend le collectif beau depuis le début de la saison. On voit des joueurs rayonnants à côté de lui. Des fois, il n’a pas été aidé par la composition de l'équipe parce qu’il n’y avait pas de numéro 9 (en l’absence de Milik, ndlr) et c’est lui qui devait faire office de faux numéro 9. Mais là, il est dans un poste qu’il préfère, derrière Milik, et on voit son rayonnement, son volume de jeu, son aisance technique. Un Payet dans cette condition, Didier, il faut que tu le rappelles. Il n’y a pas plus fort que lui en numéro 10 dans ce positionnement-là."

Aucune pré-convocation pour Payet cette saison

Si Dimitri Payet n'a plus joué avec les Bleus depuis octobre 2018, année où il avait probablement manqué la Coupe du monde à cause d'une blessure à la cuisse juste avant l'annonce de la liste des 23 pour la Russie, Jérôme Rothen estime qu'il n'aurait aucun mal à s'intégrer dans le onze tricolore, au vu du schéma dernièrement utilisé par Deschamps.

"L’OM joue avec un système à trois derrière, similaire à celui observé lors du dernier rassemblement des Bleus, observe-t-il. Je pense que Didier Deschamps est parti dans ce schéma préférentiel, et si tu pars dans ce schéma à trois derrière, avec quatre milieux sur la largeur, plus un numéro 10 qui était Antoine Griezmann, eh bien je me dis que dans cette position-là, il n’y a pas plus fort aujourd’hui que Dimitri Payet parmi les joueurs français. Je parle bien de numéro 10, pas de relayeur. Il est magnifique à voir jouer, il rend beaux ses coéquipiers. A un an de la Coupe du monde, il est en pleine forme, je ne vois pas pourquoi cette forme s’interromprait. Didier, mets-le dans le groupe, essaye-le, et je pense que l’équipe de France en sortira grandie."

Reste à savoir si Jérôme Rothen sera entendu par son ancien coach. Selon nos informations, Dimitri Payet, malgré ses bonnes performances, n'a pas reçu la moindre pré-convocation pour l'équipe de France depuis le début de la saison.