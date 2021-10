Equipe de France: Pavard s’est expliqué avec Pogba après sa gueulante face à l'Espagne

Benjamin Pavard est revenu sur les reproches adressés par Paul Pogba en plein match, lors de la finale de la Ligue des nations entre la France et l’Espagne (2-1), dimanche dernier. Les deux joueurs ont réglé les choses.

La scène n’avait pas échappé aux caméras de télévision mais elle a été un peu éclipsée par le titre de la France en Ligue des Nations. Lors de la finale face à l’Espagne (2-1), Paul Pogba avait été surpris en train de s’en prendre vertement à Benjamin Pavard.

Paul Pogba © AFP

"Viens, viens", lui avait-il crié, le regard noir, en lui reprochant de ne pas assez s’approcher alors qu’il était serré de près par un adversaire dans la surface de réparation. Depuis le banc de touche, Didier Deschamps avait appelé au calme son milieu de terrain.

"Je ne lui en veux absolument pas, tout est réglé"

Dans une interview à Canal+, le défenseur du Bayern Munich est revenu sur ce fait de match en indiquant s’être expliqué avec Pogba. Les deux joueurs, qui avaient aussi eu une explication lors du 8e de finale de l’Euro face à la Suisse, ont tourné la page. "J'ai regardé plusieurs fois l'action, on en a parlé après avec Paul, il s'est excusé d'avoir réagi comme ça, a expliqué Pavard sur Canal+. Quand je regarde l’action, OK, je ne me déplace pas suffisamment bien, je ne suis pas à l'arrêt non plus, et il y aurait pu aussi y avoir d'autres mouvements de joueurs. Tout le monde était arrêté. On a eu une explication, je ne lui en veux absolument pas, on en a parlé après le match, tout est réglé."

L’ancien joueur de Lille et Stuttgart en a aussi profité pour rappeler son poste de prédilection: défenseur central et pas vraiment latéral, ni piston droit où il évolue en club comme en sélection.

"Mon poste c'est défenseur central"

"Mon poste c'est défenseur central, a-t-il rappelé. Ça l'a toujours été, c'est là où je me sens le plus à l'aise, où je prends le plus de plaisir. C’est là où je me trouve le meilleur. Je pense qu'on voit plus mes qualités à ce poste qu’en latéral droit."

"Mes coachs savent très bien que mon poste, c’est défenseur central, poursuit-il. Ils me mettent latéral droit donc, c’est qu’ils ont confiance en moi et sont sûr de mes capacités. J’ai toujours été titulaire. Le coach Deschamps, s’il me fait confiance, ce n'est pas pour mes beaux yeux ou mes cheveux, c'est qu'il est conscient de mes qualités. Après, je sais que je peux m'améliorer dans certains domaines, où je dois prendre plus de risques et d'initiatives. J'en suis conscient et je travaille sur ça au quotidien."