Droits TV: la FFF demande de l’aide à l’État pour la diffusion des Bleus

Les droits TV de l’équipe de France n’ont toujours pas trouvé preneur pour la période 2022-2028. Une situation inquiétante pour la Fédération française de football qui, selon nos informations, a sollicité l’intervention de l’État dans ce dossier.

Les droits TV de l’équipe de France sont toujours dans une impasse. Le binôme TF1-M6 reste le seul impliqué aujourd’hui dans l'appel d'offres pour les matches de la période 2022-2028 (hors Coupe du monde et Euro). À commencer par les quatre rencontres des Bleus prévus en juin prochain, contre le Danemark, l'Autriche et la Croatie en Ligue des nations. Mais cette procédure, gérée par l'UEFA et son agence de marketing CAA Eleven, intervient en plein rapprochement des deux chaînes candidates. De quoi inquiéter la Fédération française de football (FFF) et son président Noël Le Graët, qui était à la recherche d'un bail de quatre ans.

Pour tenter de sortir de cette situation complexe, la FFF a décidé de demander de l'aide à l'État, selon nos informations. Ce dernier a indiqué ne pas pouvoir s'impliquer dans ce dossier en demandant notamment à France Télévisions de se porter candidat. Mais il n'interdît pas non plus au groupe public de le faire, en respectant son budget. Une source confirme que cette solution existe mais qu'il faudra s'armer de patience. Ce dossier pourrait se régler au cas par cas, match par match. La seule proposition faite à ce jour s'élève à 2,4 millions d'euros, ce qui rapporterait moins que l'équipe de France de rugby.

Mondial 2022: avec le Danemark, la Tunisie et un barragiste à définir

Qualifiés pour la Coupe du monde 2022, qui aura lieu en fin d’année au Qatar (du 21 novembre au 18 décembre), les joueurs de Didier Deschamps ont été placés dans le groupe D, en compagnie du Danemark, de la Tunisie et d’un barragiste (Pérou, Australie ou Émirats Arabes Unis). Les partenaires de Kylian Mbappé viennent de battre en amical la Côte d’Ivoire (2-1) et l’Afrique du Sud (5-0).