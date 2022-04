Equipe de France: les Français soutiennent Mbappé pour le boycott d'une opération avec les sponsors

Selon un sondage réalisé par Odoxa pour RTL, 63% des personnes interrogées estiment que Kylian Mbappé a bien fait de zapper les opérations sponsoring lors du dernier rassemblement avec l'équipe de France.

Lors du dernier rassemblement de l'équipe de France, Kylian Mbappé a frappé fort. Non seulement sur le terrain, avec un doublé contre l'Afrique du Sud (5-0), mais aussi en dehors, lorsque l'attaquant parisien a refusé de participer à des opérations commerciales avec les sponsors partenaires des Bleus.

Un choix globalement compris par une majorité de Français, selon un sondage réalisé par Odoxa pour Keneo et RTL, puisque 63% des personnes interrogées estiment que le champion du monde a eu raison de prendre cette décision et qu’il est important que les joueurs de l’équipe de France puissent choisir les marques auxquelles ils sont associés. Ce sentiment est encore plus largement partagé par les 25-34 ans (77%) et les 18-24 ans (71%).

Wilfried Mbappé botte en touche

Interrogé sur l'affaire en marge d'un match du Variété Club de France, son père Wilfried a refusé d'évoquer le sujet. "Je suis là pour parler du match qu'on a fait aujourd'hui. Le reste, ça ne me concerne pas", a balayé le paternel auprès de RMC Sport. Son fils proteste contre la gestion collective du droit à l'image chez les Bleus, selon ses représentants pour qui cet incident n'est "en rien une rébellion".

De son côté, Noël Le Graët compte s'entretenir avec le Parisien, sans pour autant aller jusqu'au bras de fer. "Tout ce qui est sanctions, ça m'embête toujours. Je n'aime pas ce mot-là. Mais il y aura une conversation", a répondu le président de la Fédération française de football, cité mercredi par L'Équipe.

Les obligations des internationaux français vont tout de même être rappelés à l'attaquant de 23 ans. "Il y aura une lettre des avocats qui va lui être adressée et à son avocate. On va voir point par point ce qui pose problème", explique le patron de la FFF, qui souhaite "rapidement" rencontrer la star.