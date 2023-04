EN DIRECT - Equipe de France féminine: Suivez France-Canada en live

Bonjour et bienvenue à tous pour ce live

Après la belle victoire face à la Colombie vendredi soir (5-2), et malgré un début de match difficile, l'équipe de France poursuit sa préparation pour la Coupe du monde cet été et affronte ce mardi le Canada au Mans. Des Canadiennes championnes olympiqus en titre mais assez diminuées par els absences.

C'est le deuxième match d'Hervé Renard à la tête des Bleues et sa méthode est déjà saluée par les joueuses de l'équipe de France. Plus ouvert que Corinne Diacre, il a aussi demandé le soutien populaire des Français dans les tribunes.

La compo sera disponible vers 20h. Hervé Renard n'avait pas hésité à faire beaucoup tourné lors du premier match et avait relancé Eugénie Le Sommer, placardisée par Corinne Diacre et qui a marqué un doublé. Coup d'envoi à 21h10 sur W9. Un match à suivre en direct sur le site et l'appli RMC Sport.