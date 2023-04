Equipe de France féminine: le message d'Hervé Renard aux supporters avant le choc contre le Canada

A la veille de la rencontre amicale entre la l'équipe de France et le Canada, Hervé Renard a adressé un message au public. Le sélectionneur des Bleues n'est "pas satisfait" de l'affluence attendue ce mardi (21h10) au Mans, au Stade Marie-Marvingt.

Hervé Renard veut conquérir les foules. En conférence de presse ce lundi, le nouveau sélectionneur des Bleues a adressé un appel au public à la veille d'une rencontre amicale face au Canada. Le technicien a regretté que le Stade Marie-Marvingt ne fasse pas - encore - le plein.

"Il faudrait que les gens viennent un peu plus nombreux, on a besoin d'eux"

Vendredi dernier, l'équipe de France a battu la Colombie (5-2) à Clermont-Ferrand, au Stade Gabriel-Montpied. Eugénie Le Sommer et ses coéquipières ont réuni alors 11.000 spectateurs, faisant pratiquement le plein. Ce qui ne devrait pas être le cas face aux Canadiennes, championnes olympiques en titre.

"J'ai entendu dire qu'il y aurait entre 10.000 et 12.000 spectateurs et le stade en fait 25.000. Je ne suis pas satisfait, on n'a pas réussi notre progression, a regretté Renard. Il faudrait que les gens viennent un peu plus nombreux, on a besoin d'eux. C'est important de remplir au maximum un stade, surtout un beau stade comme ça."

"S'il y en a qui n'ont rien à faire demain soir, ça serait bien qu'ils viennent. Merci!", a lancé Hervé Renard. L'équipe de France féminine est habituée à venir au Mans dans un stade qui a récemment changé de nom, pour devenir la première enceinte sportive en France, d'une capacité d'au moins 20.000 places, à porter le nom d'une femme.

Nommé sélectionneur en remplacement de Corinne Diacre, Hervé Renard vit son premier rassemblement à la tête des Bleues. Celles-ci sont lancées dans leur préparation pour la Coupe du monde, qui aura lieu cet été. La France commencera sa compétition le 23 juillet face à la Jamaïque avant de poursuivre sa phase de groupes avec des matchs contre le Brésil et Panama.