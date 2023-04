France-Colombie: Hervé Renard encense Le Sommer, double buteuse pour son retour chez les Bleues

Rappelée par Hervé Renard pour la première fois depuis deux ans, Eugénie Le Sommer a été l'une des actrices de la large victoire des Bleues face à la Colombie ce vendredi (5-2). Le sélectionneur des Bleues n'a pas caché sa joie après la performance de l'attaquante lyonnaise.

C'est ce qu'on appelle un retour en fanfare. Près de deux ans après son dernier match avec l'équipe de France féminine, Eugénie Le Sommer a envoyé un signal fort ce vendredi pour la première d'Hervé Renard sur le banc des Bleues. Titulaire à la pointe de l'attaque tricolore, la Lyonnaise s'est offert un doublé en trois minutes face à la Colombie à Clermont (5-2).

La meilleure buteuse de l'histoire de la sélection a égalisé d'une reprise de volée du pied droit, avant de donner l'avantage à son équipe de la tête, sur un service de sa coéquipière Delphine Cascarino. Au-delà de ses buts, Le Sommer a été l'une des seules Tricolores au niveau en première période, de par ses décrochages incessants. Une prestation complète récompensée par une ovation du stade Gabriel-Montpied à sa sortie à la 63e minute.

"Le plus beau retour qu'elle puisse faire"

Avec ses 87e et 88e buts en sélection, Le Sommer a donné ses signes positifs à son coach, satisfait de la copie rendue par sa numéro 9. "A la finition, on sait qu'on a des joueuses qui sont capables. Il fallait bien alimenter Eugénie. Quand on marque 88 buts en équipe de France, on a forcément quelques qualités. Elle sait ce pourquoi elle est revenue, a rappelé Hervé Renard en conférence de presse. Elle n'a pas trop joué ces derniers temps car elle avait un souci au mollet. On ne voulait pas trop prendre de risques. Elle a eu la bonne idée de marquer deux fois avant de sortir. C'est jamais facile psychologiquement. Félicitations à elle et à toute l'équipe."

Pour sa 176e sélection, la Bretonne a marqué des points en vue de la Coupe du monde, elle qui a été nommée vice-capitaine des Bleues avec Grace Geyoro, juste derrière Wendie Renard. "On peut parfois vouloir se mettre trop de pression en voulant trop bien faire. Elle a été juste comme elle sait l'être. Il va falloir utiliser ses qualités et elle le sait. Les années passent mais elle est capable d'évoluer à droite, à gauche comme au centre. Il manque des attaquantes importantes mais elle connaît son rôle. C'est le plus beau retour qu'elle puisse faire", a complété son sélectionneur, qui pourrait lui offrir une nouvelle chance de briller dès mardi face aux Canadiennes, championnes olympiques en titre.