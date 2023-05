EN DIRECT - Equipe de France: suivez l'annonce de la liste de Deschamps pour affronter Gibraltar et la Grèce en live

Didier Deschamps annonce ce mercredi sa liste pour les deux prochains matchs de l'équipe de France, face à Gibraltar et la Grèce (16 et 19 juin), comptant pour les éliminatoires de l'Euro 2024. Plusieurs joueurs qui pouvaient prétendre aux Bleus sont d'ores et déjà forfait, à l'instar de Paul Pogba.

RMC Sport