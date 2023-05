Manchester City-Inter: "Il ne lâche rien", Vieira salue l’apport d’Haaland chez les Skyblues

Patrick Vieira va suivre avec attention la finale de la Ligue des champions entre Manchester City et l’Inter, prévue le 10 juin à Istanbul (21h sur RMC Sport 1). A l'heure de se projeter sur ce choc inédit, le coach français, qui a évolué dans les deux clubs, se dit impressionné par l’impact d’Erling Haaland chez les Skyblues.

Il connaît parfaitement les deux maisons. Durant sa brillante carrière de joueur, Patrick Vieira a évolué à l’Inter (entre août 2006 et janvier 2010), avant de terminer à Manchester City (en juillet 2011). L’ex-taulier de l’équipe de France (107 sélections, 6 buts) va donc suivre avec attention le choc inédit entre ses deux anciens clubs en finale de la Ligue des champions, le 10 juin à Istanbul (21h, sur RMC Sport 1). Avec un regard admiratif pour le spectacle proposé cette saison par l’équipe de Pep Guardiola, à nouveau vainqueur de la Premier League.

"Ils dominent le championnat anglais et ça joue très bien, confie le champion du monde 1998 à RMC Sport. Ils sont vraiment extraordinaires. Il n’y a pas besoin d’être fan de City pour prendre plaisir à les regarder jouer. C’est une équipe qui dégage beaucoup de force, de la qualité technique, physique, du jeu, ça marque des buts, ça défend très bien en équipe. C’est une équipe qui est belle à voir jouer."

"Haaland est un combattant"

Sans poste depuis son départ de Crystal Palace en mars dernier, Patrick Vieira, qui a débuté son parcours d’entraîneur au sein des équipes de jeunes de Manchester City, salue notamment l’apport spectaculaire d’Erling Haaland. Arrivé l’été dernier en provenance de Dortmund (60 millions d’euros), l’avant-centre norvégien de 22 ans a inscrit 52 buts en 51 apparitions avec les Skyblues (toutes compétitions confondues), dont 12 en 10 matchs de C1 (meilleur buteur).

"Il est vraiment rentré dans un collectif qui se crée beaucoup d’occasions et puis il n’en rate pas beaucoup. Ça, c’est son point fort, observe Vieira. Auparavant, ils avaient de très bons attaquants, mais il leur fallait peut-être dix occasions pour mettre quatre ou cinq buts. Tandis que là, ils en créent dix, ils vont en mettre huit, peut-être neuf avec Haaland. C’est un mec de surface. Il a cette détermination, cette agressivité de vouloir mettre le ballon au fond. C’est l’élément qui leur manquait, même au niveau de l’état d’esprit. C’est un combattant, il ne lâche rien. Et c’est vraiment une force pour City."

"L’Inter est une équipe extraordinaire"

Même si les habitués de l’Emirates Stadium sont donnés favoris face à l’Inter, Patrick Vieira n’enterre pas pour autant les Nerazzurri. Au contraire. "L’Inter mérite d’être en finale, estime-t-il. C’est une équipe extraordinaire et ils ont réussi à faire des grands matchs. On n’arrive pas en finale d’une compétition comme la Champions League par hasard (…) Leur point fort, c’est leur force collective. Ils ne dominent pas énormément le jeu en ayant la possession, mais c’est une équipe qui défend très bien, qui est capable de défendre très bas. Après, en contre, ça va assez vite. Il y a beaucoup de qualités individuelles. Dzeko, on dirait qu’il retrouve ses 20 ans (il en a 37, ndlr). Lautaro Martinez marque et a l’air d’être en pleine forme. Et derrière, ça ne prend pas beaucoup de buts".