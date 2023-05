Equipe de France: les dernières tendances pour la liste de Deschamps

Didier Deschamps annoncera ce mercredi la liste des joueurs retenus pour les matchs contre Gibraltar (16 juin) et la Grèce (19 juin) dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2024. Une liste qui devrait être dans la continuité de celle de mars dernier.

Didier Deschamps a décidé d’avancer d’une semaine l’annonce de la liste des Bleus qui seront retenus pour les deux prochains matchs des éliminatoires de l’Euro 2024, le vendredi 16 juin au Portugal à Faro contre Gibraltar et le lundi 19 au Stade de France contre la Grèce. Une décision qui va permettre aux joueurs sélectionnés de ne pas s’éparpiller en vacances alors que la Bundesliga et la Premier League ont tiré le rideau le week-end dernier et que la Ligue 1, la Série A et la Liga vont clôturer samedi et dimanche prochain. Le rassemblement à Clairefontaine est lui aussi avancé au vendredi 9 juin prochain, les joueurs appelés auront un programme précis de maintien en forme pour les quelques jours qui vont séparer l’annonce de la liste ce mercredi 31 mai de leur arrivée au Château.

Par rapport à la précédente liste, toujours pas de Kanté, ni de Pogba qui sont, de nouveau, blessés. William Saliba qui souffre du dos depuis mars dernier ne pourra pas être appelé. Il avait dû déclarer forfait pour les matchs contre les Pays-Bas et en Irlande. Pour ce dernier rassemblement de la saison, Didier Deschamps ne devrait de toute manière pas procéder à de gros chamboulements.

Valentin Rongier peut-il être la grande nouveauté ?

Chez les gardiens, la même hiérarchie est attendue, avec Maignan, Areola (qui jouera la finale de la Ligue Europa Conférence avec West Ham contre la Fiorentina le mercredi 7 juin prochain à Prague) et Samba, élu meilleur gardien de Ligue 1 récemment. En défense, Wesley Fofana - convoqué lors du dernier rassemblement mais qui avait finalement déclaré forfait pour un problème musculaire - pourrait faire partie de cette liste même si avec Chelsea tout n’a pas été parfait ces dernières semaines. En revanche, un retour du Monégasque Disasi est possible, plus que le Niçois Todibo pour compléter les axiaux dans la liste. Robin Le Normand peut-il être appelé pour la première fois? Ce n’est pas la tendance mais le défenseur de la Real Sociedad sort d'une grosse saison. Reste qu'il vient d'obtenir la nationalité espagnole et peut donc prétendre à la Roja.

Au milieu, Khéphren Thuram, blessé à la cuisse droite le 13 mai dernier à Strasbourg, sera absent de la liste, lui qui avait fait partie des surprises de la précédente. Il pourrait également manquer l'Euro Espoirs. Sylvain Ripoll doit annoncer ce mercredi sa liste pour la Roumanie et la Géorgie (21 juin au 8 juillet). Doit-on s'attendre à une surprise au milieu, ou au retour de Camavinga dans ce secteur du jeu après avoir été doublure de Théo Hernandez en mars dernier ? Une ouverture pour une première convocation est possible, mais pour qui ? Le Marseillais Valentin Rongier, peut-être, qui sort d’une excellente saison avec son club. En sachant que les Espoirs ont un gros rendez-vous, ce qui pourrait bloquer certains qui frappent à la porte des A comme Manu Koné.

Enfin, en attaque, Moussa Diaby et Marcus Thuram pourraient faire les frais des retours de blessures d'Ousmane Dembélé et Christopher Nkunku. Ce dernier a été très en vue lors des cinq dernières journées du championnat allemand en inscrivant quatre buts et délivrant trois passes décisives avec le RB Leipzig.