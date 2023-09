EN DIRECT - Equipe de France: pour Deschamps, Pogba a "besoin encore de temps"

Invité de Téléfoot ce dimanche, Didier Deschamps s'est exprimé sur les cas N'Golo Kanté et Paul Pogba, qui n'ont pas été appelés pour ce rassemblement.

"N'Golo Kanté ? Ce n'est pas parce qu’il n’est pas appelé aujourd'hui qu’il ne sera pas appelé plus tard. J'ai eu à m'exprimer sur le fait qu'il aille en Arabie saoudite. Il reste sélectionnable. Il sort d’une année très compliquée. D'un autre côté, des joueurs plus jeunes ont pris le relais et qui ont assumé leurs responsabilités. J’ai pris l’option de leur donner encore du temps pour accumuler de l'expérience. Est-ce que N'Golo est toujours intéressé par les Bleus ? Oui, il n'y a pas de souci."

"Paul Pogba ? Il a une remise en route progressive. Il a pu rejouer une vingtaine de minutes sur le dernier match avec la Juve, c'est très bien. Mais c'est prématuré vu les exigences de l'équipe de France et sa situation aujourd'hui, même si elle est bien meilleure qu'il y a quelques mois. Il a besoin encore de temps."