Equipe de France: Deschamps justifie les absences de Kanté et Pogba mais ne ferme pas la porte

N'Golo Kanté et Paul Pogba n'ont pas été retenus par Didier Deschamps lors des deux prochains matchs de l'équipe de France contre l'Irlande et l'Allemagne. Le sélectionneur des Bleus a expliqué son choix ce jeudi face à la presse.

Didier Deschamps a dévoilé ce jeudi la liste des 23 joueurs retenus pour les matchs de l'équipe de France contre l'Irlande et l'Allemagne, les 7 et 12 septembre prochains. Avant de défier les Irlandais lors de éliminatoires de l'Euro 2024 et le voisin allemand en amical, le sélectionneur des Bleus a justifié les non-sélections de N'Golo Kanté et Paul Pogba malgré leur retour à la compétition.

"N'Golo Kanté a rejoué. Il a enchaîné quelques matchs, pas tous en entier, a noté le technicien tricolore. Dans un championnat (en Arabie saoudite), qui est de par les joueurs qui se trouvent là-bas d'un bon niveau. Même si, et c'était le cas dans certains championnats européens, c'était avec des températures élevées et ce n'est pas l'idéal."

"Kanté a encore besoin d'enchaîner"

Libéré par Chelsea puis recruté par Al-Ittihad, N'Golo Kanté a joué plusieurs rencontres en D1 saoudienne pendant l'été. Pas assez selon Didier Deschamps après une saison 2022-2023 perturbée par les blessures chez les Blues.

"Il sort aussi d'une année quasiment blanche. Evidemment N'Gie c'est N'Gie et avec le vécu qu'il a avec nous, a encore estimé le patron de l'équipe de France. J'ai estimé qu'il avait encore besoin d'enchaîner et que les joueurs qui étaient là pendant son absence ont répondu à mes attentes."

Plutôt que les champions du monde N'Golo Kanté ou Paul Pogba, Didier Deschamps a opté pour de jeunes milieux. Boubacar Kamara ou encore Youssouf Fofana ainsi que les Madrilènes Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni ont été préférés aux deux trentenaires.

"La possibilité de leur offrir d'accumuler de l'expérience à travers les matchs que l'on va avoir, c'est quelque chose d'important. Mais je le répète, pour moi, N'Gie reste sélectionnable à tout moment, a poursuivi le patron des Bleus. Mais sur ce rassemblement-là, j'ai pris l'option de confirmer les plus jeunes qui avaient bien répondu aux attentes du très haut-niveau."

Deschamps réclame de la "patience" pour Pogba

Lui aussi de retour sur les terrains après une campagne 2022-2023 quasiment vierge et perturbée par des déboires extra-sportifs, Paul Pogba n'a pas assez convaincu pour sa reprise avec la Juventus. Didier Deschamps a eu un mot pour le joueur qu'il apprécie et qui a été un de ses cadres pendant tant d'années.

"Il a eu le plaisir et le bonheur de jouer une bonne vingtaine de minutes. C'est le début d'une route encore forcément longue par rapport à l'année dernière qui a été blanche pour lui, a estimé l'ancien coach de Marseille et de Monaco. Il faut avoir de la patience, je crois en lui et en sa capacité à retrouver son meilleur niveau parce que c'est quelqu'un qui a le mental et l'expérience. Mais cela ne va pas se faire en claquant des doigts. [...] S'il a retrouvé son meilleur niveau, il sera de nouveau un candidat important pour l'équipe de France."