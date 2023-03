OL: Houssem Aouar, une sélection avec la France, a choisi de porter le maillot de l’Algérie

Jamais utilisé en compétition officielle par l'équipe de France, Houssem Aouar a choisi de jouer pour l'Algérie à l'avenir. Le milieu offensif de 24 ans pourrait donc être appelé dès le mois de mars par Djamel Belmadi pour les deux prochains matchs des Fennecs.

Malgré une sélection et deux passes décicives avec les Bleus, Houssem Aouar ne rejouera plus pour l'équipe de France. Pas convoqué par Didier Deschamps depuis sa première face à l'Ukraine lors d'un amical en octobre 2020 (7-1), le milieu offensif de l'Olympique Lyonnais va changer de nationalité sportive. Houssem Aouar a choisi de représenter l'Algérie.

Lui qui n'a jamais porté le maillot de l'équipe de France en compétition officielle avait toujours le choix entre les Bleus et les Fennecs. Comme révélé par L’Equipe et confirmé par RMC Sport, il ne portera plus le maillot de la France puisqu'il a choisi le pays de ses parents. Le Gone pouvait toujours changer de nationalité sportive selon les règlements de la Fifa.

Aouar bientôt appelé chez les Fennecs?

A l'image du jeune latéral nantais Jaouen Hadjam, pré-convoqué avec les Espoirs de Sylvain Ripoll ainsi que par les Fennecs, Houssem Aouar a donc répondu favorablement à la FAF.

Houssem Aouar, qui devrait quitter Lyon à la fin de son contrat en juin prochain, pourrait ainsi figurer dans la liste des joueurs algériens sélectionnés pour la double confrontation face au Niger (23 et 27 mars) dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2023.