Equipe de France: après la FFF, SOS Racisme porte plainte pour les messages racistes contre les Bleus

SOS Racisme a annoncé son intention de porter plainte, comme la FFF, contre les messages haineux et racistes reçus par les Bleus sur les réseaux sociaux après la défaite en finale de la Coupe du monde contre l'Argentine.

À l'instar de la Fédération française de football (FFF), les associations SOS Racisme et Sportitude annoncent ce mardi porter plainte auprès du procureur de la République pour les nombreux messages discriminatoires publiés sur les réseaux sociaux à l'encontre de plusieurs joueurs de l'équipe de France.

Ces associations antiracistes rapportent que "certains joueurs ont été contraints de désactiver les commentaires sur leur compte Instagram en raison d’un torrent d’injures racistes, des centaines d’utilisateurs du réseau social ayant publié des commentaires les assimilant par exemple à des singes, des esclaves, ou encore les enjoignant à «retourner dans la jungle»". Il est aussi question de "commentaires et illustrations haineuses" sur Twitter.

Soutien de la classe politique

Lundi, le Bayern Munich, club de Kingsley Coman, qui a échoué à marquer dans la séance de tirs au but, avait apporté son soutien à son attaquant: "La famille du FC Bayern est derrière toi, King. Le racisme n'a pas sa place dans le sport ou dans notre société".

Une partie de la classe politique a aussi déploré ces attaques haineuses contre les Bleus. "C’est insupportable, a écrit Isabelle Rome, ministre déléguée chargée de l'Égalité femmes-hommes et de la Diversité. Je condamne ces propos avec la plus grande fermeté". Des marques de "soutien" ont également été apportées par des personnalités de la France insoumise et du Parti socialiste.

Au Rassemblement national, le député et porte-parole Julien Odoul a demandé une réaction SOS Racisme en citant un article du site d'extrême droite Boulevard Voltaire qui évoque des "insultes raciales" envers Hugo Lloris.