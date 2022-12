Équipe de France: la FFF porte plainte après les insultes racistes reçues par les Bleus

De très nombreux messages d'une grande violence ont été envoyés aux joueurs de l'équipe de France après la finale de la Coupe du monde perdue aux tirs au but (3-3, 2-4 tab) contre l'Argentine. La FFF a ainsi décidé de porter plainte après ces messages racistes.

La fédération française de football (FFF) a-t-elle retenu les leçons de l’Euro 2021 ? Il y a un an, Kylian Mbappé avait été la cible d’insultes sur les réseaux sociaux pour son tir au but manqué contre la Suisse, qui avait précipité l’élimination des Bleus dès les huitièmes de finale. L’absence de soutien de la FFF avait froissé Kylian Mbappé, qui avait déploré cette situation, allant jusqu’à envisager de ne plus porter le maillot de l’équipe de France. Cette fois-ci, la 3F a décidé de réagir vite et fort.

Comme révélé par L’Equipe, et confirmé par RMC Sport, la FFF va porter plainte contre les auteurs de messages racistes publiés sur les réseaux sociaux. Des insultes proférées à l’encontre de joueurs tels que Kingsley Coman, Aurélien Tchouaméni, Randal Kolo Muani et Hugo Lloris. Les deux premiers ont manqué leur tentative face à Emiliano Martinez lors de la séance de tirs au but, tandis que le gardien français n’y a pas réalisé le moindre arrêt. La violence s’est à ce point déchaînée contre les Bleus que le pauvre Randal Kolo Muani a été obligé de désactiver ses commentaires Instagram en raison du caractère raciste des messages qu’il recevait.

Auteur d’une entrée intéressante avec un ballon récupéré dans les pieds de Messi à l’origine du second but de Mbappé pour l’égalisation française, Coman a reçu le soutien du Bayern Munich, son club, sur les réseaux sociaux. "Le Bayern condamne fermement les propos racistes tenus à l'encontre de Kingsley Coman. La famille du Bayern est derrière toi, King. Le racisme n'a pas sa place dans le sport ou dans notre société."