Equipe de France: au Chili, un couple choisit Griezmann Mbappé comme prénom pour leur fils

L'hôpital de Copiapó, au Chili, a annoncé comme chaque année le prénom du premier enfant né dans ses locaux. Pour 2022, c'est un certain Griezmann Mbappé qui a été mis à l'affiche.

C'est un prénom qui ne passe pas inaperçu. Au Chili, dans la région du désert d'Atacama, un couple a décidé d'opter pour un prénom composé pour le moins particulier... La maternité de la ville de Copiapo a annoncé la naissance d'un certain Griezmann Mbappé Chambi Pacaje, premier nouveau-né en 2022.

Des parents fans de football

Annoncée presque de manière innocente sur les réseaux sociaux, la nouvelle s'est rapidement répandue au-delà des frontières locales. "Nous saluons chaleureusement Griezmann Mbappé, le premier bébé à naître à l'hôpital de Copiapó en 2022. Un gros câlin pour lui et sa mère Teodora pour l'arrivée de ce fils, qui est né ce samedi 1er janvier à 21h09, pesant 3,064kg et mesurant 50 cm", communique le service de santé dans la région, qui a l'habitude d'annoncer le premier et le dernier né de chaque année.

Le média chilien T13 indique que Griezmann Mbappé est le fils d'un couple bolivien, vivant au Chili depuis quatre ans. Fans de football, les deux parents avaient chacun leur préférence. Le père a choisi le premier prénom et opté pour le nom de l'attaquant de l'Atlético de Madrid, là où la mère a donné sa préférence pour le joueur du PSG pour compléter.

La naissance de ce Griezmann Mbappé a forcément amusé les réseaux sociaux et les fans chiliens. L'occasion, pour certains d'entre eux, de s'emparer de cette naissance pour réaliser des montages entre les deux joueurs et imaginer à quoi pourrait ressembler Griezmann Mbappé dans le futur, que beaucoup voient déjà sur un terrain de football lors de ses jeunes années.