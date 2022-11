Équipe de France: Simakan rêve lui aussi de la Coupe du monde

Le défenseur polyvalent du RB Leipzig, impressionnant de régularité dans ses performances depuis le début de la saison, attend avec impatience la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde au Qatar (20 novembre - 18 décembre), laquelle sera dévoilée le 9 novembre.

Mohamed Simakan ne s’interdit pas de rêver à une présence dans la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde au Qatar (20 novembre - 18 décembre). Sollicité par le PSG qui désirait le recruter, l’ancien strasbourgeois enchaîne les bonnes performances avec le RB Leipzig, aussi bien en défense centrale que dans un rôle plus inhabituel pour lui de latéral droit, où il impose une même dureté dans les duels, et beaucoup de sérénité dans ses interventions.

Simakan: "Si les performances sont là, pourquoi pas"

Désigné homme du match de la victoire du RB Leipzig contre le Real Madrid en Ligue des champions, Simakan suivra attentivement l’intervention de Didier Deschamps à la télévision le 9 novembre, en espérant entendre son nom. "C’est le but, pour tout joueur français, tous les joueurs qui jouent les compétitions majeures, a-t-il déclaré sur beIN Sports. Il est important de ne pas se dénigrer soi-même, d'avoir conscience du travail que l’on produit pour ces choses là aussi, la Coupe du monde, les compétitions internationales. Si les performances sont là, pourquoi pas. On va regarder attentivement et voir ce qu’il va se passer."

S’il ne compte que deux sélections avec les moins de 20 ans en 2019, Mohamed Simakan fait partie de ces joueurs français qui brillent outre-Rhin, avec Christopher Nkunku, Moussa Diaby ou encore Randal Kolo Muani. Même si lui n’a encore jamais été appelé avec les Espoirs, le défenseur de Leipzig croit en ses chances d’être appelé avec les A. Sa polyvalence dans un secteur touché par les blessures (Varane incertain, Lucas Hernandez en phase de reprise…) serait un atout indéniable. En attendant, son club jouera la qualification pour les huitièmes de finale de la C1 mercredi contre le Chakhtior Donetsk.