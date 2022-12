Équipe de France: Benzema aurait refusé des tests physiques complets avant le Mondial

Selon les informations de Foot Mercato, le staff de l'équipe de France aurait rapidement douté de l'état de santé réel de Karim Benzema devant les réticences du joueur à se faire ausculter.

Et si tout n’avait pas été dit autour du cas Benzema ? L’attaquant du Real Madrid n’a en tout cas pas fait grand-chose pour dissiper le malaise persistant à son sujet, notamment sur les réseaux sociaux, alternant des messages d’encouragement tardifs à destination des Bleus, et d’autres plus énigmatiques. C’est par un message sur les réseaux sociaux qu’il a d’ailleurs annoncé mettre un terme à sa carrière après avoir dû renoncer au Mondial sur blessure. Ultime épisode malheureux d’une histoire contrariée avec les Bleus.

Des crispations en interne

Son forfait était survenu à seulement trois jours du premier match de la France contre l’Australie au Qatar. Touché à la cuisse gauche, le Ballon d’or se remettait tout juste d’une autre blessure contractée à la cuisse droite. Son départ en catimini, sans prendre la peine de dire au revoir à ses coéquipiers, soulevaient déjà quelques interrogations sur sa place dans le groupe et les conditions de son retour en équipe de France un an plus tôt. Karim Benzema n’a pas toujours fait l’unanimité au sein du groupe France depuis son retour et il semblerait que certains aient accueilli son départ avec soulagement.

Mais si le cas Benzema a éventuellement suscité quelques crispations en interne ces dernières semaines, c’est aussi et surtout pour la gestion de sa blessure, à en croire les informations de Foot Mercato. Alors que le staff des Bleus souhaitait faire un check-up complet afin d’évaluer sa condition physique avant la compétition, Karim Benzema aurait refusé de s’y soumettre. Parce qu’il connaît son corps à la perfection et la nature de la blessure dont il souffre, Benzema estimait alors qu’il pouvait s’en dispenser. Le staff aurait alors commencé à douter de l’état réel de son joueur, selon Foot Mercato, et la suite ne fera que confirmer ses craintes.

"J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier ! J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin", a écrit Benzema sur son compte Twitter, en accompagnant son message d’une photo de lui sous le maillot tricolore. Une image qui appartient désormais au passé. Benzema va pouvoir se consacrer à plein temps au Real Madrid.