Retraite internationale de Benzema: "Un énorme gâchis" pour Di Meco

Le membre de la Dream Team RMC Sport, Eric Di Meco, juge que la décision de Karim Benzema de stopper sa carrière internationale en équipe de France est "un énorme gâchis".

Clap de fin pour l'aventure de Karim Benzema en équipe de France. Au lendemain de la défaite des Bleus en finale de la Coupe du monde 2022 face à l'Argentine, l'avant-centre du Real Madrid, forfait pour le Mondial, a annoncé sa retraite internationale. "J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier! J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin", a écrit Karim Benzema sur son compte Instagram le jour de ses 35 ans.

Malgré 37 buts en 97 sélections, c'est la fin d'une histoire tourmentée avec les Bleus marquée par une longue mise à l'écart déclenchée par l'affaire de chantage à la sextape avec Mathieu Valbuena. Une histoire qui se termine un peu en eau de boudin avec son départ précipité du Qatar à cause d'une blessure, en pleine nuit, à deux jours de l'entrée en lice de la France au Mondial face à l'Australie (4-1).

"Je suis persuadé qu’il s’est passé un truc..."

"Il s’est passé un truc durant cette Coupe du monde, a réagi Eric Di Meco à chaud sur RMC dans le Super Moscato Show. On le saura un jour. Sa blessure, la manière dont il part, le fait qu’on nous explique qu'il aurait aimé rester pour se soigner et essayer d’être opérationnel, les bruits selon lesquels son départ n’aurait pas entamé le moral du groupe… Je suis persuadé qu’il s’est passé un truc. Pour moi, c’est un énorme gâchis. Un mec qui joue autant de temps au Real, aussi fort, qui est Ballon d’or, et qui n’a jamais pu s’exprimer en équipe de France… Il y a sa responsabilité, et c’est bien qu’il dise qu’il y a des erreurs. Mais pour moi c’est un gâchis au niveau de l’équipe de France", conclut l'ex-arrière gauche des Bleus.