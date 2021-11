Équipe de France: Benzema encore ménagé mais pas d'inquiétude pour le Kazakhstan

Alors qu'il n'a participé à aucune séance collective avec l'équipe de France depuis le début du rassemblement lundi, Karim Benzema s'est entraîné à part ce jeudi à Clairefontaine. L'état de l'attaquant du Real Madrid n'inspire pour autant pas d'inquiétude pour le match de samedi contre le Kazakhstan lors des qualifications de la Coupe du monde 2022.

Karim Benzema n'est pas encore tout à fait à 100%. L'attaquant du Real Madrid s'est entraîné à l'écart du groupe ce jeudi du côté de Clairefontaine, à deux jours du match contre le Kazakhstan, au Parc des Princes (20h45), qui pourrait permettre aux Bleus de valider leur ticket pour la Coupe du monde 2022 en cas de victoire.

Benzema a couru avec le préparateur physique des Bleus, alors qu'il n'a pas encore participé à une séance collective depuis le début du rassemblement lundi. Mais rien de grave selon le staff de l'équipe de France, qui devrait pouvoir compter sur le Madrilène samedi soir au Parc des Princes.

Benzema titulaire avec Griezmann et Mbappé?

Bien qu'il ne se soit pas entraîné avec ses coéquipiers, Benzema devrait tout de même pouvoir tenir sa place à la pointe du trio qu'il forme avec Antoine Griezmann et Kylian Mbappé. Alors que son coéquipier Mattéo Guendouzi a affirmé plus tôt ce jeudi que Benzema "mérite le Ballon d'Or cette année", KB(1)9 espère certainement participer à ce match décisif contre le Kazakhstan.

Déterminant lors du Final Four de la Ligue des nations en Italie au mois d'octobre, avec deux buts inscrits en demi-finale contre la Belgique (3-2) et en finale contre l'Espagne (2-1), Benzema est redevenu un élément-clé de Didier Deschamps malgré un jugement à venir dans l'affaire de la sextape. L'attaquant du Real Madrid vise désormais une participation au Mondial qui se déroulera au Qatar dans un peu plus d'un an.